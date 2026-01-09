हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maharashtra: फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल से 17 साल के लड़के को फंसाया, फिर बेरहमी से हत्या कर दफनाया

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे में एक 17 साल के नाबालिग लड़के का अपहरण कर चाकू से गला रेतकर और पत्थर से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जानिए पूरा मामला.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Maharashtra Murder News: महाराष्ट्र के पुणे के विश्रांतवाड़ी इलाके से एक चौंकाने वाले मामले की खबर सामने आई है, यहां लापता हुए 17 साल के नाबालिग लड़के का अपहरण कर चाकू से गला रेतकर पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई है. खेड शिवापुर इलाके से बुधवार दोपहर को लड़के का शव मिला. इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. आरोपी प्रथमेश अड़ल और उसके साथियों ने अमन सिंग गचंड नामक 17 साल के नाबालिग लड़के को बेरहमी से मार डाला, यह पुलिस जांच में सामने आया है.

पुलिस ने अब तक पांच लोगों को हिरासत में लिया

अमन सिंग सुरेंद्रसिंह गचंड (उम्र 17 साल, निवासी टिंगरेनगर, विश्रांतवाड़ी) उस लड़के का नाम है जिसकी हत्या हुई है. इस मामले में पुलिस ने अब तक पांच लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें दो नाबालिग लड़के भी शामिल हैं. सोशल मीडिया पर लड़की के नाम से मैसेज करके अमन सिंग को बुलाने वाली लड़की सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ विश्रांतवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

प्रथमेश चिंधू अड़ल (उम्र 19 साल, निवासी उत्तमनगर), नागेश बालाजी धबाले (उम्र 19 साल, निवासी शिवणे) इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत ने 9 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. 29 दिसंबर को यह घटना हुई. इस बीच, बुधवार (7 तारीख) शाम करीब पांच बजे पुलिस ने अमन सिंग का शव खेड शिवापुर इलाके के पहाड़ से बरामद किया, शव की हालत गंभीर थी. उसी दफनाए गए गड्ढे से शव को बाहर निकाला गया. 

हत्या के पीछे का कारण क्या था?

इस मामले में पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रथमेश अड़ल और उसके साथियों ने अमन सिंग को मार डाला. सितंबर 2025 में अमन सिंग और प्रथमेश के बीच विवाद हुआ था. अमन सिंग द्वारा की गई मारपीट में प्रथमेश के हाथ में गंभीर चोट आई थी. इसलिए वह उस पर गुस्सा था. यह घटना होने के बाद अमन सिंग विश्रांतवाड़ी इलाके में रहने आया था. लेकिन, प्रथमेश को पता नहीं था कि वह कहां रहता है. हालांकि, प्रथमेश ने देखा कि अमन सिंग लगातार इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता था.

वह अलग-अलग स्टेटस रखता था. यह बात प्रथमेश के मन में लग गई थी. इसी से उसने अपने साथियों को साथ लेकर अमन सिंग को अपने इलाके में खींचने की योजना बनाई. इसके लिए एक दोस्त की मदद ली. आरोपियों ने उससे कहा कि हम अमन सिंग को सिर्फ धमकाएंगे. इसलिए तुम हमारे लिए इंस्टाग्राम पर उसके साथ दोस्ती करो. अमन सिंग आसानी से प्रथमेश के बिछाए गए जाल में फंस गया.

उस दिन वास्तव में क्या हुआ?

29 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर एक दोस्त के कहने पर अमन सिंग उस जगह पर बाइक से आया, जो उसने बताई थी. खेड शिवापुर में वर्तुमुख मंदिर का पहाड़ इलाका. दोनों ने मंदिर में दर्शन किए. तभी धबाले वहां आया. उसने अमन सिंग के कंधे पर हाथ रखकर कुछ दूर चलने के बाद उसे बाइक पर बैठाया और आगे पहाड़ पर ले गया. वहां पहले से ही प्रथमेश अड़ल और उसके अन्य साथी आ चुके थे.

अमन सिंग की आखिरी इच्छा क्या थी? 

प्रथमेश और उसके साथियों ने अमन सिंग से पूछा कि आखिरी इच्छा क्या है? उस समय उसने बीयर और सिगरेट मांगी. आरोपियों ने बीयर, सिगरेट लाकर उसे दी. उन्होंने अमन सिंग को अपना गड्ढा खोदने के लिए कहा और उसे गड्ढे में दफना दिया. आरोपियों को एहसास हुआ कि अगर हम इसे गड्ढे में दफना देंगे तो शायद वह बाहर निकल जाएगा. इसलिए उन्होंने अमन सिंग को उससे बाहर निकाला.

आरोपियों में से एक के पास सर्जिकल ब्लेड था. उसने अमन सिंग के गले पर वार किया. खून के छींटे उड़ गए. लेकिन, आरोपियों को एहसास हुआ कि वार गहरा नहीं गया. इसके बाद उसके गले पर कोयते से वार किया और सिर पत्थर से कुचल दिया. अमन सिंग की मौत की पुष्टि होने के बाद आरोपियों ने उसके शव को उसी गड्ढे में दफना दिया और भाग गए.

प्रथमेश ने कबूल किया गुनाह

उस सुबह घर से निकला अमन सिंग देर रात तक घर नहीं लौटा. उसका फोन लग रहा था. लेकिन, वह फोन नहीं उठा रहा था. उसकी मां अनिता ने चारों ओर खोजबीन की. लेकिन, उसका पता नहीं चला. अगले दिन सुबह उसकी मां ने विश्रांतवाड़ी पुलिस ठाणे में शिकायत दर्ज कराई. अपराध शाखा यूनिट-3 की टीम ने समानांतर जांच करते हुए बेलगाम, कर्नाटक से मुख्य सूत्रधार प्रथमेश अड़ल और उसके साथी और एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया. पूछताछ में प्रथमेश ने कबूल किया कि उसने पहले के विवाद के कारण अमन सिंग की साथियों की मदद से हत्या कर दी और शव को खेड शिवापुर के पहाड़ में दफना दिया.

Published at : 09 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
MURDER MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
Embed widget