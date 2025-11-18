महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल सामने आई है. 18 नवंबर, मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक थी. हालांकि इस बैठक में शिंदे सेना के मंत्री शामिल नहीं हुए थे. कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा कोई भी मंत्री बैठक में नहीं था. शिंदे सेना के मंत्रियों के शामिल न होने के पीछे की वजहों पर राज्य सरकार में काबीना मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने प्रतिक्रिया दी.

पंकजा मुंडे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है. सभी अपनी नगर पालिका में व्यस्त होंगे. चुनाव चल रहे हैं, सभी अपने जिलों में वयस्त होंगे. मुंडे ने कहा कि शिंदे जी (एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री) तो आए थे.

यह पूछे जाने पर कि कैबिनेट बैठक की जगह नगर पालिका इतना जरूरी है? बीजेपी नेता ने कहा कि किसी के बारे में मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.

महाराष्ट्र में सियासी हलचल, एकनाथ शिंदे और BJP में बढ़ी दूरी? कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए शिवसेना के मंत्री



मुंडे ने कहा- मैं कैसे बता दूं क्या कारण है?

मुंडे ने कहा कि जो लोग थे, वो सभी लोग बैठक में थे. मैं कैसे कारण बता सकती हूं. मैं सबके निजी कारण के बारे में कैसे जानूंगी? जब मुंडे से पूछा गया कि क्या शिंदे सेना के मंत्री नाराज हैं, बीजेपी ने कहा कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है.

शिंदे सेना के मंत्री गुलाब राव पाटिल ने भी लगभग यही बात कही है. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में मंत्री व्यस्त हैं.