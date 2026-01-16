एक्सप्लोरर
Maharahtra Politics: काम नहीं आई चालाकी, रुझानों में बीजेपी आगे! पवार चाचा-भतीजे को लगा झटका
Maharahtra Politics: काम नहीं आई चालाकी, जनता ने दे दी पटखनी! पवार चाचा-भतीजे को लगा झटका
महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं की गिनती जारी है. इस बीच पुणे और पिंपरी चिंचवड़ से नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के लिए बुरी खबर आई है. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पुणे औप पिंपरी दोनों जगह आगे चल रही है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
विश्व
नोबेल पुरस्कार मिलते ही खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, मचाडो के लिए कह गए बड़ी बात
टेलीविजन
अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग को बर्बाद कर देगी रजनी
Advertisement
महाराष्ट्र
6 Photos
अजित पवार के बेटे जय पवार की बहरीन में शादी, दुल्हन संग ऐसे किया खुशी का इजहार, देखें तस्वीरें
महाराष्ट्र
8 Photos
नागपुर की रूश सिंधु से मिलिए, 'मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025' जीतकर लौटीं, हुआ भव्य स्वागत
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL