महाराष्ट्र की राजनीति में NCP अजित दादा गुट के भीतर चल रही अंदरूनी कलह के बीच अब एक और अहम जानकारी सामने आई है. जिसमें जब से सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है, तभी से पार्टी के भीतर बड़े बदलावों और नेताओं की नाराजगी को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है.

चर्चा यह भी रही कि NCP के नए पदाधिकारियों की सूची में प्रफुल्ल पटेल का नाम शामिल नहीं किया गया, जबकि सुनील तटकरे का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सामने नहीं आया. इन घटनाक्रमों के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया.

सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पहुंचे शरद पवार आवास

सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा पवार और इन दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में खटास आ गई है. इसी के बाद 12 मई को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जब सुनील तटकरे अचानक मुंबई स्थित शरद पवार के ‘सिल्वर ओक’ आवास पर उनसे मिलने पहुंचे. अब नई जानकारी में यह भी सामने आया है कि तटकरे से पहले प्रफुल्ल पटेल भी उसी दिन शरद पवार से मुलाकात कर चुके थे.

अब तक प्रफुल्ल पटेल पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी और उठापटक पर सार्वजनिक रूप से चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन उनका शरद पवार से मिलना कई नए सवाल खड़े कर रहा है. इससे यह चर्चा और तेज हो गई है कि क्या NCP के दोनों गुटों के भीतर कोई बड़ा राजनीतिक दांव-पेच चल रहा है?

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NDA शपथ समारोह में CM फडणवीस के साथ आई सुनेत्रा

बताया जा रहा है कि 12 मई को प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए असम के गुवाहाटी गए थे. उस समय सुनेत्रा पवार भी गुवाहाटी में मौजूद थीं. हालांकि, वापसी के दौरान सुनेत्रा पवार ने अपने ही पार्टी सहयोगियों सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के साथ लौटने के बजाय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ यात्रा करना पसंद किया. इस घटनाक्रम ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी.

'दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं'- रोहित पवार

विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार से मुलाकात के लिए पहले से समय तय किया था, जबकि सुनील तटकरे आखिरी समय में बैठक के लिए पहुंचे. माना जा रहा है कि इन तीनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में NCP के भीतर चल रही राजनीतिक परिस्थितियों और असंतोष पर विस्तार से चर्चा हुई.

इसी बीच रोहित पवार का एक बयान भी काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल अपने कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. अब आने वाले दिनों में NCP के दोनों खेमों के भीतर कौन से बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सामने आते हैं, इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें टिकी हुई हैं.

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