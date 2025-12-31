हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maharashtra Elections: महानगरपालिका के मतदान से पहले ही BJP का खुला खाता, इन चार सीटों पर मिली जीत

Maharashtra News: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका चुनाव से पहले भाजपा ने जीत का खाता खोल लिया है. रेखा चौधरी और आसावरी नवरे निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 31 Dec 2025 01:34 PM (IST)
डोंबिवली में महानगरपालिका चुनावों से पहले ही सियासी माहौल गर्म है. टिकट न मिलने से नाराजगी, बगावत और आख़िरी वक्त की भागदौड़ के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका चुनावों में बिना मतदान के ही अपना खाता खोल लिया है. भाजपा की उम्मीदवार रेखा चौधरी और आसावरी नवरे निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं. इससे चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है.

122 सीटों वाली केडीएमसी में भाजपा की शुरुआती बढ़त

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका की कुल 122 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इसी बीच दो सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत ने बाकी दलों की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रभाग 18 (अ) और पैनल 26 (क) में किसी भी विरोधी उम्मीदवार का नामांकन न आने से भाजपा की जीत अपने आप तय हो गई.

पिछड़ा वर्ग महिला सीट के लिए केवल रेखा राजन चौधरी का ही नामांकन आया. अंतिम समय तक किसी भी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार ने उनके खिलाफ पर्चा दाखिल नहीं किया. चुनाव अधिकारी वरुण कुमार सहारे ने इसकी पुष्टि की. इसके साथ ही रेखा चौधरी लगातार दूसरी बार नगरसेविका बनने जा रही हैं.


आसावरी नवरे का पहला कार्यकाल

सामान्य वर्ग में नामांकन दाखिल करने वाली आसावरी केदार नवरे भी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आसावरी के खिलाफ भी कोई प्रतिद्वंद्वी सामने नहीं आया. ऐसे में उनका पहला कार्यकाल बिना मुकाबले के शुरू हो गया है.

रेखा चौधरी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ी रही हैं. वे भाजपा के कल्याण विभाग महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं. पार्टी की ओर से उनकी जीत को ‘हिंदुत्व की पहली जीत’ के रूप में देखा जा रहा है. भाजपा नेताओं का कहना है कि यह संगठनात्मक मजबूती और जमीनी काम का नतीजा है.

भाजपा नेतृत्व की रणनीति हुई कामयाब

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के विशेष प्रयासों को इस शुरुआती सफलता से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी सूत्रों का मानना है कि समय पर एबी फॉर्म वितरण और उम्मीदवारों की सटीक पसंद ने विरोधियों को मैदान से बाहर कर दिया.

राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आख़िरी दिन था. पुणे, मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर और लातूर में दिनभर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.

उम्मीदवार 2 जनवरी तक नामांकन वापस ले सकेंगे. 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को एक ही दिन सभी 29 महानगरपालिकाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

नवी मुंबई और पनवेल से भी जीती बीजेपी

नवी मुंबई में भी बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बिना किसी विरोध के निर्विरोध चुने गए। इससे पार्टी का मनोबल बढ़ा है और स्थानीय राजनीति में भाजपा की स्थिति मजबूत होती दिख रही है, बताई जा रही है।

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 31 Dec 2025 01:33 PM (IST)
BJP MAHARASHTRA NEWS Kalyan DombivlI
Embed widget