महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों की घोषणा कुछ दिनों में हो सकती है. इससे पहले राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, राजधानी मुंबई पहुंचे. गृहमंत्री ने यहां बीजेपी के राज्य कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

इस दौरान एक संबोधन में शाह ने राज्य के सियासी तापमान को बढ़ा दिया. निकाय चुनावों से पहले शाह के इस भाषण के सियासी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं. शाह ने सोमवार, 27 अक्टूबर को कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती. बीजेपी अपनी ताकत पर चलती है. महाराष्ट्र में भी बीजेपी राज्य की मजबूत पार्टी है इसमें कोई सवाल नहीं है. भारत की राजनीति में जिस तरह से भाजपा का अस्तित्व और सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं. उसी तरह अब भाजपा महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र की एक मजबूत हस्ताक्षर है.

निकाय चुनाव पर क्या बोले गृह मंत्री?

अपने संबोधन में गृह मंत्री ने निकाय चुनावों की ओर इशारा करते हुए कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार है मुझे उससे खुशी नहीं है. मुझे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए, ग्राम पंचायत से लेकर नगरपालिका के चुनाव हम को अपना दम खम दिखाना है.

गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के यह बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब बीते दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था- दिल्ली दूर है. सीएम के इस बयान को लेकर चर्चा थी कि उनका इशारा गठबंधन के घटक दलों शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) को लेकर थी. माना जा रहा है कि अपने बयान के जरिए सीएम ने अपने सहयोगी दलों को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वह अभी सीएम बने रहेंगे.