ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को धार्मिक नजरिए से देखने की कोशिशों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा करना राजनीतिक वास्तविकताओं और मतदाताओं की चिंताओं को नजरअंदाज करने जैसा है.

ओवैसी ने राज्य की महानगर पालिकाओं में AIMIM की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि ये नतीजे सिर्फ धर्म की वजह से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लगातार संगठनात्मक काम और स्थानीय मुद्दों पर मतदाताओं के साथ जुड़ाव की वजह से आए हैं.

'यह तर्क तो बीजेपी पर भी लागू होगा...'

ओवैसी ने कहा, 'अगर लोग हमारी जीत को सिर्फ धर्म के नजरिए से देखना चाहते हैं, तो यही तर्क बीजेपी की जीत पर भी लागू होना चाहिए.' उन्होंने कहा कि जब AIMIM अच्छा प्रदर्शन करती है तो धार्मिक आधार पर मत दावे सेलेक्टिव तरीके से क्यों दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि मतदाताओं के व्यवहार को किसी एक वजह तक सीमित नहीं किया जा सकता.

ओवैसी ने धर्म आधारित दावों को खारिज करते हुए कहा कि AIMIM के उम्मीदवार उन सीटों पर भी जीते जहां मिश्रित आबादी थी. हैदराबाद सांसद ने कहा कि AIMIM के टिकट पर गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी चुने गए. उनके अनुसार यह संकेत हैं कि पार्टी और उसके उठाए मुद्दे सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है.

द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यह पूछे जाने पर कि क्या अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दूर जा रहे हैं, ओवैसी ने कहा कि मतदाता अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं. राजनीतिक पार्टियों को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वे जनता को अपने साथ रखने में असफल क्यों हो रहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा को हुए नुकसान का आकलन करना उनका काम नहीं है.