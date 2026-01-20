हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में धर्म की वजह से AIMIM को मुस्लिमों ने किया वोट? असदुद्दीन ओवैसी ने साफ-साफ बता दी वजह

महाराष्ट्र में धर्म की वजह से AIMIM को मुस्लिमों ने किया वोट? असदुद्दीन ओवैसी ने साफ-साफ बता दी वजह

Maharashtra में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में AIMIM को 126 सीटें मिलीं हैं. दावा है कि मुस्लिम मतदाताओं ने धर्म की वजह से AIMIM को वोट किया है. अब इस पर असदुद्दीन ओवैासी ने जवाब दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 20 Jan 2026 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को धार्मिक नजरिए से देखने की कोशिशों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा करना राजनीतिक वास्तविकताओं और मतदाताओं की चिंताओं को नजरअंदाज करने जैसा है.

ओवैसी ने राज्य की महानगर पालिकाओं में AIMIM की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि ये नतीजे सिर्फ धर्म की वजह से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लगातार संगठनात्मक काम और स्थानीय मुद्दों पर मतदाताओं के साथ जुड़ाव की वजह से आए हैं.

'यह तर्क तो बीजेपी पर भी लागू होगा...'

ओवैसी ने कहा, 'अगर लोग हमारी जीत को सिर्फ धर्म के नजरिए से देखना चाहते हैं, तो यही तर्क बीजेपी की जीत पर भी लागू होना चाहिए.' उन्होंने कहा कि जब AIMIM अच्छा प्रदर्शन करती है तो धार्मिक आधार पर मत दावे सेलेक्टिव तरीके से क्यों दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि मतदाताओं के व्यवहार को किसी एक वजह तक सीमित नहीं किया जा सकता.

शिंदे गुट के पार्षद कोंकण भवन नहीं जाएंगे, रख लिए सारे दस्तावेज, क्या हो सकता है बड़ा खेला?

ओवैसी ने धर्म आधारित दावों को खारिज करते हुए कहा कि AIMIM के उम्मीदवार उन सीटों पर भी जीते जहां मिश्रित आबादी थी. हैदराबाद सांसद ने कहा कि AIMIM के टिकट पर गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी चुने गए. उनके अनुसार यह संकेत हैं कि पार्टी और उसके उठाए मुद्दे सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है.

द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यह पूछे जाने पर कि क्या अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दूर जा रहे हैं,  ओवैसी ने कहा कि मतदाता अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं. राजनीतिक पार्टियों को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वे जनता को अपने साथ रखने में असफल क्यों हो रहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा को हुए नुकसान का आकलन करना उनका काम नहीं है.

Published at : 20 Jan 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
बिहार
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: LTCG, STT और Capital Gains Tax पर Investors की बड़ी उम्मीदें | Paisa Live
BJP New President: BJP को मिला नया अध्यक्ष, आज Nitin Nabin की होगी ताजपोशी | Breaking | ABP
Jammu-Kashmir में जैश का बड़ा खुलासा! Kishtwar में आतंकी ठिकाना बरामद | Terror | Breaking | ABP
Kolkata में भीषण अग्निकांड, प्लास्टिक गोदाम से उठी लपटों ने मचाई दहशत | Breaking | ABP News | Fire
वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
बिहार
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
यूटिलिटी
Republic Day 2026: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल व्हीकल के लिए जरूरी गाइडलाइन
दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल वाहन के लिए जरूरी गाइडलाइन
जनरल नॉलेज
Most Vintage Cars: इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
ट्रेंडिंग
Video: ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल
ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget