मुंबई महानगर पालिका के मेयर पद के लिए आरक्षण जारी हो गया है. बीएमसी में सामान्य वर्ग से महिला मेयर होंगी. अब सवाल उठता है कि कौन? माना जा रहा है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बातचीत के बाद अंतिम फैसला करेंगे. इस बीच आइए हम आपको उन 64 महिला पार्षदों के बारे में बताते हैं जिन्होंने 16 जनवरी 2026 को संपन्न हुए चुनावों में जीत हासिल की थी. इन्ही में से कोई एक मुबंई की 8वीं महिला और 78 वीं मेयर होगी.

भारतीय जनता पार्टी की 47 महिला पार्षद

तेजस्वी घोसाडकर , योगिता पाटील , रानी द्विवेदी-निघोट , सीमा किरण शिंदे , जिग्ना शाह , श्वेता कोरगांवकर , डॉ. शिल्पा सांगोरे , दक्षता कवठणकर , लीना डेहेरकर , स्वैत जायसवाल , निशा बांगेरा , नीलम गुरव , मनीषा यादव , संगीता शर्मा , योगिता कोळी , प्रीति सटाम , श्रीकला पिल्ले , सायली कुलकर्णी , सुधा सिंह , सुनीता माकवाणी , ममता यादव , दिशा यादव , केसरबेन मुरजी पटेल , अमीन जगदेश्वरी , अंजलि सामंत , अलका केरकर , स्वप्ना म्हात्रे , हेतल गाला , अनिता वैती , दीपिका घाग , साक्षी दलवी , जागृति पाटील , अर्चना भालेऱाव , अश्विनी माटेकर , राखी जाधव , ऋतु तावड़े , सुषमा सावंत , कशिश फुलवारिया , आशा मराठे , राजश्री शिरवाडकर , शिल्पा केलुसकर , साक्षी कनोजिया , रेखा यादव , शीतल गंभीर , स्नेहल तेंडुलकर , रीता माकवाणा , गौरवी शिवलकर-नरवेकर

BMC की पहली महिला मेयर बनी थीं सुलोचना मोदी, अब तक 7 महिलाओं ने संभाला पद, देखें पूरी लिस्ट

शिवसेना (शिंदे गुट) की 17 महिला पार्षद:

रेखा यादव , डॉ. अदिति खुर्संगे , संध्या दोशी , धनश्री भराडकर , वर्षा तेंबवलकर , सोफी अब्दुल जब्बार , निर्मिती कनाडे , अपेक्षा खांडेकर , समृद्धि काटे , प्रज्ञा सदाफुले , अंजलि नाइक , अश्विनी माटेकर , किरण लांडगे , शैला लांडे , मिनल संजय तुरडे , तृष्णा विश्वासराव , यामिनी जाधव