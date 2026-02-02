महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा खेला हुआ है, जो भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला था और आगे भी शायद ही कभी देखने को मिलेगा क्योंकि एक नई-नई पार्टी की वजह से राजनीति के दो धुर विरोधी बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं. इस गठजोड़ का कोई दूसरा उदाहरण 77 साल के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है.

दरअसल महाराष्ट्र में एक नगर निगम है मालेगांव. वहां मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है. लेकिन न तो बीजेपी के पास नंबर गेम है और न ही कांग्रेस के पास. क्योंकि सबसे बड़ा नंबर इस्लाम पार्टी के पास और दूसरा सबसे बड़ा नंबर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के पास है. 84 सीटों वाले मालेगांव में किसी भी पार्टी को अपना पार्षद बनाने के लिए 43 सीटें चाहिए. एक नई पार्टी इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी कि इस्लाम के पास कुल 35 सीटें हैं. उसे जरूरत 8 सीटों की है ताकि वो अपना मेयर बना सके.

मालेगांव में अब क्या हैं समीकरण?

वहीं असदुद्दीन ओवैसी के पास 21 सीटें, शिंदे वाली शिवसेना के पास 18 सीटें, सपा के पास 5 सीटें, कांग्रेस के पास 3 सीटें और बीजेपी के पास 2 सीटें हैं. बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ये लगता है कि इस्लाम पार्टी अपना मेयर बना लेगी और सपा उसका साथ दे देगी. लेकिन डिप्टी मेयर की सीट फंसी हुई है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ आकर इस्लाम पार्टी को समर्थन देने की तैयारी में है. इसकी जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस पार्षद एजाज बेग को जो बीजेपी के दो पार्षदों के साथ एक मोर्चा बना रहे हैं ताकि डिप्टी मेयर के पद पर दावेदारी की जा सके. और साथ ही इस्लाम पार्टी को समर्थन देकर बार्गेनिंग पावर बढ़ाई जा सके.

अब कहने को तो ये गठबंधन महज एक शहर के लिए है, लेकिन इस नए राजनीतिक समीकरण के मायने और भी बड़े हैं. क्योंकि ज्ञात इतिहास में महाराष्ट्र के अलावा दूसरा ऐसा कोई मौका देखने को नहीं मिलता जब बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आए हों.