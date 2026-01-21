महाराष्ट्र में कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका के 53 शिवसेना पार्षदों ने यहां अपना अलग समूह बनाया है. ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के 5 पार्षद भी अपना समूह बनाने पहुँचे हैं. इस मौके पर मनसे ने शिवसेना को समर्थन देने की घोषणा की है. इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की है. शिंदे ने कई अहम सवालों के जवाब दिए और मनसे के साथ गठबंधन पर भी प्रतिक्रिया दी.

सवाल: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक पार्षद, कांग्रेस के दो पार्षद और कुछ 'संपर्क से बाहर' बताए जा रहे पार्षद-क्या ये सभी मिलकर केडीएमसी में सत्ता बनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं?

श्रीकांत शिंदे: नहीं, इसमें केवल मनसे और शिवसेना शामिल हैं. मनसे ने शिवसेना को समर्थन दिया है. शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा है और हम कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में उसी गठबंधन के साथ सत्ता स्थापित करेंगे.

सवाल: आपने चुनाव अलग-अलग लड़े थे. बाद में भाजपा के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन अब सत्ता बनाने के लिए मनसे का सहयोग लिया जा रहा है?

श्रीकांत शिंदे: यह सत्ता स्थापना के लिए नहीं है. जो भी साथ आना चाहता है, उसका स्वागत है. मुझे लगता है कि कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में स्थिरता के लिए जितने ज्यादा लोग साथ आएंगे, उतना ही बेहतर विकास होगा. मुझे लगता है कि मनसे की भी यही सोच है. राजू पाटिल मेरे मित्र हैं और उनका भी मानना है कि विकास के लिए साथ आना चाहिए. इसलिए उन्होंने शिवसेना, यानी महायुति (महागठबंधन), को समर्थन दिया है.

सवाल: अगर महापौर आपका होगा, तो क्या उप-महापौर मनसे का होगा या भाजपा का?

श्रीकांत शिंदे: अभी तक महापौर, उप-महापौर या किसी भी सभापति पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. इन सभी फैसलों पर शिंदे साहब (एकनाथ शिंदे) और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण निर्णय लेंगे. संभव है कि आज उनकी बैठक हो, जिसमें यह तय होगा कि महायुति की सत्ता कैसे स्थापित की जाएगी और महापौर या उप-महापौर कौन होगा.

सवाल: उद्धव ठाकरे गुट के जो चार पार्षद गए हैं, मनसे के वे दो पार्षद जो उनके चुनाव चिन्ह पर लड़े थे, और दो पार्षद जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं-क्या वे आपको समर्थन दे सकते हैं?

श्रीकांत शिंदे: अगर आप मुझसे उनके बारे में पूछेंगे, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि उनके चार पार्षद कहाँ गए हैं?

सवाल: वे चार पार्षद संपर्क में नहीं हैं, क्या वे आपके संपर्क में हैं?

श्रीकांत शिंदे: शायद वे कहीं घूमने गए होंगे.

सवाल: क्या आप कह रहे हैं कि महापौर आपका ही होगा?

श्रीकांत शिंदे: मैंने पहले ही कहा है कि महापौर, उप-महापौर या किसी भी पद को लेकर निर्णय शिंदे साहब और अन्य वरिष्ठ नेता लेंगे.

बता दें कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) के आम चुनाव नतीजों में कुल 122 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 51 सीटें मिलीं. शिवसेना को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) ने 11 सीटें जीतीं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को 5 सीटें मिलीं. कांग्रेस का प्रदर्शन सीमित रहा और पार्टी को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को 1 सीट मिली, जबकि शेष सीटें अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं.