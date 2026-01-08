हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: बालू माफिया के खिलाफ पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई, भंडारा में 3 करोड़ 50 लाख का माल जब्त

Maharashtra: बालू माफिया के खिलाफ पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई, भंडारा में 3 करोड़ 50 लाख का माल जब्त

Maharashtra News: महाराष्ट्र के भंडारा के मोहाडी तालुका के मोहगांव देवी में अवैध बालू की चोरी-छिपे ढुलाई की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग, भंडारा पुलिस और खान विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

Bhandara Crime News: महाराष्ट्र में बालू घाटों की नीलामी होने के बावजूद भंडारा में बड़े पैमाने पर बालू की चोरी-छिपे ढुलाई खुलेआम चल रही है. इस पर राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और खान विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है. भंडारा में इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में 3 करोड़ 40 लाख रुपये के 17 टिप्पर जब्त किए गए हैं और उनमें से 10 लाख 20 हजार रुपये का 170 ब्रास बालू स्टॉक जब्त किया गया है. इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने 3 करोड़ 50 लाख 20 हजार रुपये का माल जब्त किया है. 

बालू माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई

बालू माफिया के खिलाफ यह इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है. यह पूरी कार्रवाई महाराष्ट्र के भंडारा जिले के मोहाडी तालुका के मोहगांव देवी में की गई. बालू की चोरी-छिपे ढुलाई की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग, भंडारा पुलिस और खान विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जबकि बालू की चोरी-छिपे ढुलाई करने वाले टिप्पर चालकों ने कार्रवाई से बचने के लिए हर संभव तरीके से टिप्पर को फिल्मी अंदाज में भगाया.

170 ब्रास बालू स्टॉक जब्त किया

इसके बाद इन सभी टिप्परों को मोहगांव देवी गांव की सीमा में जय किशन राइस मिल के पीछे के खुले मैदान में छिपा दिया गया. वहां जाकर इस संयुक्त विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की. इस कार्रवाई में भंडारा पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, खान अधिकारी, तुमसर और भंडारा के दो प्रांताधिकारी, भंडारा, मोहाडी, तुमसर के तीन तहसीलदार और वरठी और मोहाडी के दो थानेदार और उनके पूरे पुलिस, राजस्व और खान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 करोड़ 40 लाख रुपये के 17 टिप्पर जब्त किए हैं और उनमें से 10 लाख 20 हजार रुपये का 170 ब्रास बालू स्टॉक जब्त किया गया है.

राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर बालू खनन

राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर बालू खनन की घटनाएं हो रही हैं. अवैध रूप से, दिन में किसी से भी डरे बिना, बालू माफिया बालू चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वर्तमान में यह मुद्दा चर्चा में है. हालांकि, प्रशासनिक अधिकारी खुद मैदान में उतरकर इस तरह की कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं. कार्रवाई के कारण बालू माफिया में दहशत का माहौल है. पुलिस और अधिकारी बड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं. 

और पढ़ें
Published at : 08 Jan 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Bhandara News MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

Delhi Bulldozer Action: तुर्कमान गेट हिंसा, कितने किरदार, कितने गुनहगार? | Turkman Gate
Delhi Bulldozer Action: तुर्कमान गेट इलाके में बवाल से जुड़ी बड़ी खबर, Delhi पुलिस Nadvi को भेजगी समन
Greater Noida के Delta 1 में सीवर का गंदा पानी मिलने से कई बीमार, प्रशासन पर लगा नजरअंदाजी का आरोप
Sansani:दिल्ली में 'पत्थरबाज' गुंडों का कोहराम! | Crime
Delhi Bulldozer Action: Delhi Police को Youtuber Salman की पुलिस को तलाश ! | Turkman Gate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Celebrities
'यह असहनीय वेदना...' अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर छलका मनोज मुंतशिर का दर्द
अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर छलका मनोज मुंतशिर का दर्द
रिलेशनशिप
Modern Dating Culture: आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
यूटिलिटी
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
Home Tips
Cabbage Cleaning Tips: पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget