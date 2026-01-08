Bhandara Crime News: महाराष्ट्र में बालू घाटों की नीलामी होने के बावजूद भंडारा में बड़े पैमाने पर बालू की चोरी-छिपे ढुलाई खुलेआम चल रही है. इस पर राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और खान विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है. भंडारा में इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में 3 करोड़ 40 लाख रुपये के 17 टिप्पर जब्त किए गए हैं और उनमें से 10 लाख 20 हजार रुपये का 170 ब्रास बालू स्टॉक जब्त किया गया है. इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने 3 करोड़ 50 लाख 20 हजार रुपये का माल जब्त किया है.

बालू माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई

बालू माफिया के खिलाफ यह इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है. यह पूरी कार्रवाई महाराष्ट्र के भंडारा जिले के मोहाडी तालुका के मोहगांव देवी में की गई. बालू की चोरी-छिपे ढुलाई की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग, भंडारा पुलिस और खान विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जबकि बालू की चोरी-छिपे ढुलाई करने वाले टिप्पर चालकों ने कार्रवाई से बचने के लिए हर संभव तरीके से टिप्पर को फिल्मी अंदाज में भगाया.

170 ब्रास बालू स्टॉक जब्त किया

इसके बाद इन सभी टिप्परों को मोहगांव देवी गांव की सीमा में जय किशन राइस मिल के पीछे के खुले मैदान में छिपा दिया गया. वहां जाकर इस संयुक्त विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की. इस कार्रवाई में भंडारा पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, खान अधिकारी, तुमसर और भंडारा के दो प्रांताधिकारी, भंडारा, मोहाडी, तुमसर के तीन तहसीलदार और वरठी और मोहाडी के दो थानेदार और उनके पूरे पुलिस, राजस्व और खान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 करोड़ 40 लाख रुपये के 17 टिप्पर जब्त किए हैं और उनमें से 10 लाख 20 हजार रुपये का 170 ब्रास बालू स्टॉक जब्त किया गया है.

राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर बालू खनन

राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर बालू खनन की घटनाएं हो रही हैं. अवैध रूप से, दिन में किसी से भी डरे बिना, बालू माफिया बालू चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वर्तमान में यह मुद्दा चर्चा में है. हालांकि, प्रशासनिक अधिकारी खुद मैदान में उतरकर इस तरह की कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं. कार्रवाई के कारण बालू माफिया में दहशत का माहौल है. पुलिस और अधिकारी बड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं.