लिफ्ट में थूकने को लेकर बड़ा बवाल! पति-पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला... सीसीटीवी में खुला राज

Pimpri Chinchwad Crime News: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ के मोरवाड़ी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. लिफ्ट में शू रैक पर थूकने जैसी मामूली सी बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया. इस घटना में एक जोड़े पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

यह घटना बुधवार रात की बताई जा रही है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

विवाद कैसे बढ़ा हिंसा तक

जानकारी के अनुसार, लिफ्ट में शू रैक पर थूकने को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे बढ़ गया. इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित महिला के पति पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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इस मामले में एक महिला और एक नाबालिग लड़के पर मामला दर्ज किया गया है, जबकि महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, घटना की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है.

दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप

इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब आरोपी पक्ष के पति योगेश उभयकर ने शिकायतकर्ता परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि शिकायतकर्ता परिवार लंबे समय से उनके परिवार को मानसिक रूप से परेशान कर रहा था.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके 17 साल के बेटे के साथ भी मारपीट की गई थी और घर में घुसकर उसे पीटा गया था. वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

संत तुकाराम नगर पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस दोनों पक्षों के सीसीटीवी, बयान और घटनाक्रम की जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है.

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