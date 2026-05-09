पुरानी दुश्मनी बनी जानलेवा! पिंपरी-चिंचवड में युवक की बेरहमी से हत्या, दूसरा गंभीर रूप से घायल

Pimpri Chinchwad Crime News: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड के कालेवाड़ी इलाके में पुरानी दुश्मनी के कारण एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. इस हमले में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है.

मृतक की पहचान हमीद शेख के रूप में हुई है और उसका ममेरा भाई अर्शद शेख इस मामले में गंभीर रूप से घायल हुआ है. यह घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जब अनिकेत सूर्यवंशी और उसके भाई विशाल सूर्यवंशी ने धारदार हथियार से वार कर दोनों पर जानलेवा हमला किया. इस हमले में हमीद शेख की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अर्शद का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुरानी दुश्मनी और डर की वजह

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह मामला सिर्फ पुरानी दुश्मनी का नहीं, बल्कि एक लड़की से जुड़ा मामला है. हमीद शेख पर चार महिले पहले एकतरफा प्यार और हमले का मामला दर्ज था और वह 5 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था.

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बताया जा रहा है कि उसकी रिहाई के बाद संबंधित युवती के परिवार में डर का माहौल था कि वह दोबारा परेशान कर सकता है. इसी तनाव और डर को इस घटना से जोड़ा जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही कालेवाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिकेत सूर्यवंशी को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. जबकि दूसरा आरोपी उसका भाई विशाल सूर्यवंशी अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है.

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