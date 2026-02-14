Maharashtra: 10 मिनट में मां-बेटे का बेरहमी से मर्डर कर फरार हुए थे बदमाश, 8 महीने बाद पकड़े गए

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के आषाढ़ी वारी के बाद पंढरपुर शहर में हुई मां-बेटे की क्रूर दोहरी हत्या से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था. इस घटना के करीब आठ महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों का पता नहीं चल पाया, जिससे पुलिस पर भारी दबाव था. कई बार जांच अधिकारी बदले गए और आंदोलन भी हुए, लेकिन रहस्य बरकरार रहा. अंततः मामले की जांच IPS अधिकारी प्रशांत डगले को सौंपी गई, जिन्होंने मात्र एक महीने में हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पंढरपुर शहर के लखन संजय जगताप नामक युवक और उसकी मां सुरेखा जगताप की रात करीब साढ़े नौ बजे उनके घर में घुसकर बेहद क्रूरता से हत्या कर दी गई थी. पहले लखन पर 16 वार किए गए. बेटे की हत्या अपनी आंखों से देखने वाली मां सुरेखा को भी नौ वार करके मार डाला गया. केवल दस मिनट में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे.

कोई सुराग नहीं, फिर भी जांच शुरू की गई

इस मामले में घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी सबूत उपलब्ध नहीं था. जांच के ठोस सुराग नहीं मिलने से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी. सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशांत डगले ने शुरू से ही जांच की शुरुआत की. करीब डेढ़ हजार फोन कॉल और इंटरनेट रिकॉर्ड की जांच की गई. इसी डिजिटल जांच से संदेह की श्रृंखला बनी.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

प्रशांत डगले के दी गई जानकारी के मुताबिक, हत्या के लिए घास काटने की मशीन के ब्लेड से खास हथियार बनाया गया था. पुलिस को भ्रमित करने के लिए आरोपियों में से एक विशाल शिंदे नाइक ने खुद पुलिस स्टेशन में फोन करके हत्या की जानकारी दी थी. इससे शुरुआत में जांच गलत दिशा में जाने की कोशिश की गई. साथ ही हत्या के बाद आरोपियों ने घर से 55 इंच का टीवी और कुछ सामान चुरा लिया था, लेकिन जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह चोरी का मामला नहीं था, बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर चोरी का नाटक किया गया था.

नाबालिग की भागीदारी, मुखबिर की मदद से खुलासा

इस हत्याकांड में एक नाबालिग की भूमिका भी सामने आई, जिसने आरोपियों की मदद की थी. पुलिस के एक मुखबिर ने निगरानी करने वाले व्यक्ति से दोस्ती कर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई, जिसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ. जांच में यह भी पता चला कि आरोपी और जगताप परिवार पड़ोसी थे और आपसी दुश्मनी ही हत्या का मुख्य कारण बनी.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या के बाद आरोपी काम के बहाने राजस्थान चले गए थे. वारदात के समय एक आरोपी का मोबाइल फोन करीब एक घंटे तक बंद था, और बंद करने से पहले उसने सह-आरोपी से संपर्क किया था. इसी तकनीकी सबूत के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया.

आरोपियों को अदालत में पेश किया

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने चोरी किया गया टीवी और हत्या में इस्तेमाल हथियार चंद्रभागा नदी में फेंक दिया था. पुलिस ने नदी से ये दोनों सामान बरामद कर लिए हैं. आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें नौ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

करीब आठ महीने तक इस दोहरे हत्याकांड के कारण पंढरपुर पुलिस को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. लेकिन आईपीएस अधिकारी प्रशांत डगले के नेतृत्व में की गई सघन जांच से आखिरकार मामले का पर्दाफाश हुआ और पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है.