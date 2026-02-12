Maharashtra News: महाराष्ट्र के पालघर जिले में पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन से यात्रा कर रहे एक युवक के लिए सफर जानलेवा साबित होते-होते बच गया. दहाणू की ओर जा रही ट्रेन से वैतरणा खाड़ी पुल के पास एक युवक अचानक फिसलकर सीधे खाड़ी में गिर गया. यह घटना बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन स्थानीय नागरिकों की सतर्कता और साहस के चलते युवक की जान बचा ली गई.

युवक की पहचान उद्यन वांगड के रूप में हुई है, जो बोईसर का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि उद्यन रात के समय ट्रेन से यात्रा कर बोईसर लौट रहा था. जैसे ही ट्रेन वैतरणा खाड़ी पुल के पास पहुंची और आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे खाड़ी के गहरे पानी में जा गिरा.

स्थानीय लोगों की सतर्कता से बची युवक की जान

खाड़ी में गिरते ही उद्यन ने हिम्मत नहीं हारी और पुल के एक निर्माणाधीन पिलर का सहारा लेकर खुद को संभाले रखा. इसी दौरान आसपास मौजूद स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी. बिना समय गंवाए नागरिकों ने तुरंत एक नाव की व्यवस्था की और खाड़ी में उतरकर युवक तक पहुंचे.

स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उद्यन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस हादसे में युवक घायल हो गया था, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उसका प्राथमिक उपचार जारी है और डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

यात्रियों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस घटना ने रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है. विशेष रूप से रात में और पुलों से गुजरते समय यात्रियों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना ​​है. स्थानीय लोगों की तत्परता से एक जान बची है और उनके इस साहस की सभी जगह सराहना हो रही है.