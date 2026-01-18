हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुंबई: ओशिवरा की नालंदा सोसाइटी पर फायरिंग से हड़कंप, बाल-बाल बचे लोग, जांच में जुटी पुलिस

मुंबई: ओशिवरा की नालंदा सोसाइटी पर फायरिंग से हड़कंप, बाल-बाल बचे लोग, जांच में जुटी पुलिस

Mumbai Firing News: मुंबई के ओशिवरा में नालंदा सोसाइटी पर अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Jan 2026 08:36 PM (IST)
Preferred Sources

मायानगरी मुंबई के ओशिवरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात हमलावर ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. यह घटना ओशिवरा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आने वाली नालंदा सोसाइटी की है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

राहत की बात यह रही कि इस अचानक हुई गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है और न ही किसी के घायल होने की खबर है. हालांकि, रिहायशी इलाके में हुई इस फायरिंग से स्थानीय निवासियों में डर और दहशत का माहौल व्याप्त है.

पुलिस की जांच तेज

घटना की सूचना मिलते ही ओशिवरा पुलिस का भारी अमला मौके पर पहुँचा. पुलिस ने पूरी इमारत को घेरे में ले लिया है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हमलावर की पहचान और उसके पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

CCTV फुटेज पर टिकी जांच

पुलिस ने नालंदा सोसाइटी और उसके आसपास लगे तमाम सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है. इसके साथ ही हमलावर के भागने के रूट को ट्रैक करने के लिए तकनीकी जांच (Technical Analysis) का भी सहारा लिया जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला है या इसके पीछे कोई गैंग शामिल है.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 18 Jan 2026 08:36 PM (IST)
MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
