मुंबई: ओशिवरा की नालंदा सोसाइटी पर फायरिंग से हड़कंप, बाल-बाल बचे लोग, जांच में जुटी पुलिस

मायानगरी मुंबई के ओशिवरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात हमलावर ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. यह घटना ओशिवरा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आने वाली नालंदा सोसाइटी की है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

राहत की बात यह रही कि इस अचानक हुई गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है और न ही किसी के घायल होने की खबर है. हालांकि, रिहायशी इलाके में हुई इस फायरिंग से स्थानीय निवासियों में डर और दहशत का माहौल व्याप्त है.

पुलिस की जांच तेज

घटना की सूचना मिलते ही ओशिवरा पुलिस का भारी अमला मौके पर पहुँचा. पुलिस ने पूरी इमारत को घेरे में ले लिया है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हमलावर की पहचान और उसके पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

CCTV फुटेज पर टिकी जांच

पुलिस ने नालंदा सोसाइटी और उसके आसपास लगे तमाम सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है. इसके साथ ही हमलावर के भागने के रूट को ट्रैक करने के लिए तकनीकी जांच (Technical Analysis) का भी सहारा लिया जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला है या इसके पीछे कोई गैंग शामिल है.