महाराष्ट्र निकाय चुनाव: साइबर पुलिस का 'डिजिटल पहरा', रोजाना हटाई जा रहीं दर्जनों भड़काऊ पोस्ट

महाराष्ट्र में आगामी महानगरपालिका चुनावों के मद्देनज़र कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए महाराष्ट्र साइबर ने सोशल मीडिया पर अपनी निगरानी सख्त कर दी है.

आलम यह है कि हर दिन करीब 30 से 40 आपत्तिजनक पोस्ट्स को चिन्हित कर उन पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है.

AI और आधुनिक तकनीक से हो रही है निगरानी

महाराष्ट्र सायबर पुलिस के चीफ (ADG) यशस्वी यादव ने बताया, "साइबर विभाग ने इस बार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए हाई-टेक संसाधनों का सहारा लिया है. मॉनिटरिंग सेल को न केवल वर्ल्ड-क्लास टूल्स दिए गए हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके भड़काऊ कंटेंट, मानहानि और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले पोस्ट्स को रियल-टाइम में ट्रैक किया जा रहा है."

कार्रवाई के दो स्तर: चेतावनी और FIR

यशस्वी यादव ने आगे बताया कि महाराष्ट्र साइबर की टीम दो चरणों में काम कर रही है.

पहला सॉफ्ट एक्शन: कम गंभीर मामलों में यूज़र को सीधे चेतावनी दी जाती है. साइबर टीम यूज़र के पर्सनल मैसेज बॉक्स में कानूनी नोटिस भेजती है, जिसके बाद अधिकांश लोग खुद ही पोस्ट हटा लेते हैं.

दूसरा सख्त कार्रवाई: सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गंभीर मामलों में सीधे FIR दर्ज की जा रही है.

पोस्ट को इंटरनेट से पूरी तरह हटाया जा रहा है

साथ ही, ऐसे अकाउंट्स को डिएक्टिवेट करने और पोस्ट्स को इंटरनेट से पूरी तरह हटाने (Take-down) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.

यशस्वी यादव ने बताया कि "चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हमारी टीम बेहद प्रो-एक्टिव होकर काम कर रही है. हम सोशल मीडिया के ज़रिए शांति भंग करने की हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं."

चुनाव तक जारी रहेगी 'डिजिटल स्ट्राइक'

यादव ने बताया कि," साइबर एक्सपर्ट्स की नज़र फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बनी हुई है. पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल दुनिया में फैलाई गई कोई भी अफवाह ज़मीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती न बने. प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी भड़काऊ सामग्री को शेयर करने से बचें.,"