महाराष्ट्र निकाय चुनाव: शिंदे गुट के नेता ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप, निलेश राणे बोले- 'EC को भी...'
Maharashtra Nikay Chunav: शिवसेना शिंदे गुट के नेता निलेश राणे ने कार से नकदी मिलने के मामले को लेकर कहा कि घटना में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई. राणे ने चुनाव अधिकारियों से भी मुलाक़ात की.
महाराष्ट्र में मंगलवार (02 दिसंबर) नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही है. मालवण में मतदान के ठीक एक दिन पहले पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से डेढ़ लाख रुपये की नकदी बरामद की. यह कार भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी की बताई जा रही है.
इस घटना के बाद शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक निलेश राणे ने आक्रामक रुख अपनाया. राणे ने भाजपा पर पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने सीधे मालवण पुलिस स्टेशन में धरना देकर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को भी कोर्ट में घसीटेंगे.
इन घटनाक्रमों के चलते मतदान से ठीक पहले की रात मालवण का राजनीतिक माहौल काफी गरमाया रहा. इसके बाद आज (02 दिसंबर) को निलेश राणे ने चुनाव अधिकारियों से मुलाक़ात की और बड़ा निर्णय लिया.
अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई- निलेश राणे
चुनाव अधिकारियों से मुलाक़ात के बाद निलेश राणे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “मैंने चार दिन पहले ही पैसों का मामला पकड़कर दिया था. उस बारे में रिपोर्ट अभी तक मुझे नहीं मिली है. उन्होंने वह रिपोर्ट आगे भेज दी है. वह एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो सभी को दिखाई देना चाहिए. कल की घटना में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई. पिछले मामले में भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई. उल्टा मेरे ऊपर ही एफआईआर दर्ज की गई है.”
चुनाव आयोग को भी कोर्ट में ले जाऊंगा-निलेश राणे
निलेश राणे ने कहा, “कल (01 दिसंबर) की घटना में मैं सुबह 5 बजे तक थाने में था. फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. जिन सभी आरोपियों को पकड़ा गया था, जिन पर हमने आरोप लगाए थे, वे सब बिना किसी कार्रवाई के छूट गए और खुलेआम घूम रहे हैं. उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है. मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा.
उन्होंने आगे कहा, ''अब मैंने वकीलों से बात कर ली है और इस मामले में जिस-जिस पार्टी का, जिनका भी हाथ होगा, उन सबके खिलाफ केस करने का फैसला किया है. चुनाव आयोग को भी कोर्ट में घसीटूंगा. अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है.''
