महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?

महाराष्ट्र के नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त हासिल करने का दावा किया है. नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन पार्टी के 100 नगरसेवक और 3 नगराध्यक्ष निर्विरोध चुने गए. यानी मुकाबले से पहले ही बीजेपी ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. इस जीत की जानकारी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने दी.

निर्विरोध जीत का दावा, नेतृत्व को दिया श्रेय

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की वजह से जनता का भरोसा मिला. पार्टी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी की नीतियों और विकास के वादों के चलते कई जगह विपक्ष ने मुकाबले में उतरने की हिम्मत ही नहीं दिखाई.

कहां-कहां बिना मुकाबले जीते BJP प्रत्याशी?

निर्विरोध जीत का आंकड़ा प्रदेश के कई हिस्सों से आया है. सबसे ज्यादा जीतें उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र से मिली हैं. प्रदेश में निर्विरोध चुने गए नगरसेवकों का क्षेत्रवार आंकड़ा कुछ इस तरह है.

उत्तर महाराष्ट्र- 49

पश्चिम महाराष्ट्र- 41

कोकण- 4

मराठवाड़ा- 3

विदर्भ- 3

इन आंकड़ों से साफ है कि उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है.

नामांकन वापसी के दिन ही साफ हो गई तस्वीर

बीजेपी के मुताबिक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे बीजेपी के उम्मीदवारों का निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया. कई जगह विपक्ष की ओर से उम्मीदवार सामने ही नहीं आए या फिर अंत समय में नाम वापस ले लिया गया. इससे बीजेपी ने बिना चुनाव लड़े ही बड़ी संख्या में जीत हासिल करने का दावा कर दिया.

बीजेपी इसे अपने संगठन की ताकत और सरकार के कामकाज की स्वीकार्यता बता रही है. वहीं विपक्ष का मानना है कि चुनावों में असली लड़ाई अभी बाकी है. कुल मिलाकर, वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बना ली है. अब बाकी सीटों पर होने वाले मुकाबले तय करेंगे कि अंतिम नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे.