हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?

महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?

Maharashtra Civic Polls: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई है. नामांकन वापसी के अंतिम दिन पार्टी के 100 नगरसेवक और 3 नगराध्यक्ष निर्विरोध चुने गए.

By : वैभव परब | Updated at : 22 Nov 2025 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त हासिल करने का दावा किया है. नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन पार्टी के 100 नगरसेवक और 3 नगराध्यक्ष निर्विरोध चुने गए. यानी मुकाबले से पहले ही बीजेपी ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. इस जीत की जानकारी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने दी.

निर्विरोध जीत का दावा, नेतृत्व को दिया श्रेय

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की वजह से जनता का भरोसा मिला. पार्टी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी की नीतियों और विकास के वादों के चलते कई जगह विपक्ष ने मुकाबले में उतरने की हिम्मत ही नहीं दिखाई.

कहां-कहां बिना मुकाबले जीते BJP प्रत्याशी?

निर्विरोध जीत का आंकड़ा प्रदेश के कई हिस्सों से आया है. सबसे ज्यादा जीतें उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र से मिली हैं. प्रदेश में निर्विरोध चुने गए नगरसेवकों का क्षेत्रवार आंकड़ा कुछ इस तरह है.

उत्तर महाराष्ट्र- 49
पश्चिम महाराष्ट्र- 41
कोकण- 4
मराठवाड़ा- 3
विदर्भ- 3

इन आंकड़ों से साफ है कि उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है.

नामांकन वापसी के दिन ही साफ हो गई तस्वीर

बीजेपी के मुताबिक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे बीजेपी के उम्मीदवारों का निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया. कई जगह विपक्ष की ओर से उम्मीदवार सामने ही नहीं आए या फिर अंत समय में नाम वापस ले लिया गया. इससे बीजेपी ने बिना चुनाव लड़े ही बड़ी संख्या में जीत हासिल करने का दावा कर दिया.

बीजेपी इसे अपने संगठन की ताकत और सरकार के कामकाज की स्वीकार्यता बता रही है. वहीं विपक्ष का मानना है कि चुनावों में असली लड़ाई अभी बाकी है. कुल मिलाकर, वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बना ली है. अब बाकी सीटों पर होने वाले मुकाबले तय करेंगे कि अंतिम नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे.

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 08:02 AM (IST)
Tags :
Maharashtra Civic Polls Maharashtra Nikay Chunav ELECTIONS 2025 Maharashtra Nikay Chunav 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
ओटीटी
SSKTK OTT Release Date: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
ओटीटी
SSKTK OTT Release Date: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
एग्रीकल्चर
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
हेल्थ
Breast Cancer: सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget