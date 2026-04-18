Maharashtra News: पत्नी को घर में रखने के विवाद में खून खराबा! बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट

Sangli Murder Case: महाराष्ट्र के सांगली जिले से बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद ने एक मां की जान ले ली. कुपवाड़ के पास मानमोड़ी गांव में एक बेटे ने ही अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, जिसे सुनने के बाद लोग दंग रह गए. प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि यह वारदात पत्नी को घर में रखने को लेकर हुए विवाद और कुछ अन्य कारणों से हुई है.

जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान संगीता जीवन झेंडे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 48 साल है. इस घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सांगली जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया गया. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद घटना की असल वजह पता चली कि महिला की मौत दम घुटने से हुई है. इसके बाद पुलिस ने मृतका के बेटे जगदीश झेंडे (28) को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया.

क्या है हत्या की वजह?

पुलिस ने बताया कि परिवार में काफी लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी की पत्नी को घर में रखने को लेकर मां और बेटे के बीच अक्सर झगड़े होते थे. इसी घरेलू विवाद ने धीरे-धीरे एक गंभीर हत्या का रूप ले लिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की रात जब मृतका संगीता झेंडे सो रही थीं, तब उनके आरोपी बेटे जगदीश ने गुस्से और विवाद के कारण अपनी मां के मुंह पर तकिया रख दिया. मुंह पर तकिया होने के कारण संगीता झेंडे का दम घुटने लगा और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. शुरुआत में यह घटना एक सामान्य मौत लगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सच्चाई सामने आई.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब पुलिस ने आरोपी बेटे से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना आरोप कबूल कर लिया. फिलहाल सहायक पुलिस निरीक्षक आनंदराव घाडगे ने कहा कि आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और इस घटना की जांच की जा रही है.