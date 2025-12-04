माता-पिता की डांट से नाराज होकर लड़के ने घर छोड़ा, 21 दिन बाद 500 किमी दूर मिला लड़का

महाराष्ट्र के अकोला से लापता हुए 14 साल के लड़के को पुलिस ने 21 दिन तक गहन खोजबीन के बाद पंढरपुर में ढूंढ निकाला. अधिकारियों ने बताया कि खोजबीन के दौरान 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और 1,500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सफलता मिली.

अधिकारियों ने बताया कि किशोर अकोला शहर के खदान पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी है. माता-पिता द्वारा कथित तौर पर डांटे जाने के बाद वह 11 नवंबर की शाम को बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर चला गया था.

माता-पिता की डांट से नाराज होकर छोड़ा घर

उन्होंने बताया कि घटना के अगले ही दिन किशोर के माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया जिसके बाद इस संबंध में एक मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) अर्पित चंदक ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि अभिभावक लड़के को खोजने में मदद करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं दे पाए.

इसके बाद, स्थानीय अपराध शाखा टीम ने किशोर के स्कूल, अन्य कक्षाओं और पड़ोसियों से उसके बारे में जानकारी एकत्र की. अधिकारी ने बताया कि जब टीम ने किशोर के माता और पिता से भी पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि घर छोड़ने से पहले उन्होंने उसे डांटा था.

200 सीसीटीवी और 1500 किमी की यात्रा

अधिकारियों ने बताया कि अकोला रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के दौरान पुलिस को किशोर 11 नवंबर को रात आठ बजे नागपुर-कोल्हापुर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होते हुए दिखाई दिया. उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस टीम ने कई दिन में सात शहरों की 1,500 किलोमीटर की यात्रा की.

उन्होंने इस दौरान मार्ग पर विभिन्न रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की. आखिरकार, बच्चे को सोलापुर जिले के पंढरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हुए देखा गया जो अकोला से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित है.

पंढरपुर में मिला किशोर

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसके बाद पंढरपुर रेलवे स्टेशन और शहर के अन्य स्थानों पर तलाश की. अधिकारी ने बताया कि अंततः दो दिसंबर को किशोर को पंढरपुर में सरगम ​​चौक पर ढूंढ निकाला गया और बाद में उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया गया.

पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम

जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) अर्पित चंदक ने लड़के का पता लगाने और उसे उसके परिवार से मिलाने वाली पुलिस टीम के लिए 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है.