मुंबई: बिजनेस को लेकर बाप के खून का प्यासा हुआ बेटा, सुपारी देकर करवाई हत्या

मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रविवार (21 सितंबर) को सुबह कांच के व्यवसाय से जुड़े अयूब सैय्यद (65) की उनके ही ऑफिस में बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हैरानी की बात ये है कि बेटे ने पिता की हत्या करवा दी.

हमलावरों ने उन पर करीब 30 बार चाकू से हमला किया. इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतक के छोटे बेटे समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है.

पुलिस जांच में सामने आया कि अयूब सैय्यद के छोटे बेटे हनीफ सैय्यद ने ही अपने पिता की हत्या की साजिश रची थी. उसने आरोपी सानू चौधरी के साथ मिलकर हत्या की तारीख और समय तय किया था. चौधरी ने बताया कि उसने गोवंडी के दो युवकों को 6.5 लाख रुपये में सुपारी दी थी. वजह यह थी कि मृतक ने चौधरी के 2 करोड़ रुपये लौटाने से इनकार कर दिया था.

इस वजह से उतारा मौत के घाट

पुलिस के अनुसार, अयूब अपने बेटे हनीफ को दुकान में आने से मना करते थे और बार-बार धमकी देते थे कि वह दुकान बेच देंगे. हनीफ को यह डर सताने लगा था कि पिता की मौजूदगी में उसे कभी कारोबार संभालने का मौका नहीं मिलेगा. साथ ही हनीफ इस बात से भी नाराज था कि पिता करोड़ों रुपये दूसरों पर खर्च करते थे लेकिन अपने बेटे को नजरअंदाज करते थे. इसी नाराजगी और लालच ने उसे अपने पिता की हत्या की साजिश रचने पर मजबूर किया.

चाकू से किए 30 वार

पुलिस के मुताबिक, घटना के समय अयूब सैय्यद अपने केबिन में बैठे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे. तभी आरोपी मोहम्मद खैरुल इस्लाम और उसका साथी चाकू लेकर अंदर घुसे और उन पर ताबड़तोड़ 30 वार कर दिए. हत्या के बाद आरोपियों ने सानू चौधरी को मैसेज किया 'काम हो गया'. इसके बाद चौधरी ने मोबाइल से ऑटो बुक किया और उसका किराया यूपीआई के जरिए अदा किया.

सीसीटीवी फुटेज से खुलासा

घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस के जोन 11 के डीसीपी संदीप जाधव, एसीपी विनायक चव्हाण समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डिटेल के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले सानू चौधरी को हिरासत में लिया. पूछताछ में चौधरी ने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया. जांच में यह भी सामने आया कि हनीफ सैय्यद ने ही अपने पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी.

तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों, हनीफ सैय्यद, सानू चौधरी और खैरुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं हत्या में शामिल एक और आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि मोबाइल चैट, ऑनलाइन पेमेंट और सीसीटीवी फुटेज इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में अहम साबित हुए.

फरार आरोपी की तलाश जारी

डीसीपी संदीप जाधव ने बताया कि चारकोप पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हत्या का राज जल्द खुल गया और आरोपियों को दबोच लिया गया. फरार आरोपी की तलाश जारी है.