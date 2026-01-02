Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, यहां जीन्स पहनने के गुस्से में सास, देवर और बेटी ने 33 साल की विधवा महिला को बेरहमी से पीटा, यह शर्मनाक घटना सहकारनगर इलाके में हुई है. इस मारपीट में महिला का हाथ टूट गया, साथ ही वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़िता की शिकायत पर सहकारनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

तीन साल पहले पति का हुआ निधन

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला कचरा बीनने का काम करती है और वह चार बच्चों के साथ तलजाई वसाहत इलाके में रहती है. महिला के पति का तीन साल पहले निधन हो गया था. शिकायतकर्ता महिला 30 दिसंबर को शाम करीब साढ़े छह बजे जीन्स पहनकर घर के बाहर खड़ी थी. तभी उसकी सास सविता वहां आई और जीन्स पहनने के गुस्से में उसने बहू के बाल खींचकर पीटना शुरू कर दिया.

उसी समय सास ने उसके चरित्र पर भी शक किया. जब सास मारपीट कर रही थी, तब पीड़िता के चिल्लाने पर पीड़िता की बड़ी बेटी घटना स्थल पर आई. उसने मां को पीटने से रोकने के बजाय अपनी दादी के साथ मिलकर मां को पीटना शुरू कर दिया.

पीड़िता के बच्चों को भी पीटा गया

पीड़िता के देवर ने उसका बायां हाथ मरोड़ दिया. इस मारपीट में महिला की कलाई के पास की हड्डी टूट गई. पीड़िता के बच्चों को भी पीटा गया. आरोपियों ने महिला का मोबाइल भी छीन लिया. इस मामले में सहकारनगर पुलिस ने मारपीट, गाली-गलौज और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने संबंधित महिला को ससून अस्पताल ले जाकर उसकी मेडिकल जांच कराई तो कलाई की हड्डी फ्रैक्चर होने की बात सामने आई है.

पुलिस ने सास,देवर और बेटी के खिलाफ केस दर्ज किया

इस घटना के बाद गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है, वहीं महिला के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं. नागरिकों ने प्रतिक्रिया दी है कि पति की मृत्यु के बाद महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर होने वाली हिंसा का यह एक गंभीर मामला है. इस घटना के संबंध में पुलिस ने आरोपी सास, देवर और बेटी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.