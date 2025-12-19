Maharashtra: रायगढ़ किले पर रोपवे बनाने पर बवाल! संभाजी राजे बोले- कंपनी ने फोर्ट पर कब्जा किया

Sambhaji Raje Chhatrapati Raigad News: महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक धरोहर रायगढ़ किले पर बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर संभाजीराजे छत्रपति ने आपत्ति जताई है. उनका दावा है कि रायगढ़ किले पर रोपवे कंपनी का काम बिना इजाज़त के किया जा रहा है और रोपवे कंपनी ने किले पर कब्जा कर लिया है.

इस बारे में उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल को बिना इजाज़त के किए गए कंस्ट्रक्शन को हटाने की रिक्वेस्ट की है. संभाजीराजे छत्रपति रायगढ़ फोर्ट पर रोपवे कंपनी के खिलाफ़ गुस्से में आ गए हैं. संभाजी राजे ने कहा कि शिकायत देने के बाद भी इन कंपनियों के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया है.

संभाजी ने क्या आरोप लगाए?

संभाजी ने आरोप लगाया कि फोर्ट रायगढ़ पर रोपवे कंपनी गढ़ पर बिना इजाज़त कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कर रही है और हमने बार-बार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडिया से शिकायत की है और काम रोकने के लिए नोटिस दिए हैं.

रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन छत्रपति संभाजी राजे ने बताया है कि कंपनी के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया है. उन्होंने दिल्ली में इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल यदुबीर सिंह रावत से मिलने के बाद इस बारे में बयान दिया है. इस तरह के निर्माण से हेरिटेज साइट का दर्जा खतरे में पड़ सकता है.

उन्होंने इस बयान में यह भी कहा कि रायगढ़ किले को यूनेस्को की लिस्ट में वर्ल्ड रेटिंग मिली हुई है और इस तरह के निर्माण से इस हेरिटेज साइट का दर्जा खतरे में पड़ सकता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अगर भविष्य में हमारे सामने ऐसा अपमानजनक समय आया तो रोपवे कंपनी और इस कंपनी का साथ देने वाले लोग और आंखें मूंदकर काम करने वाला पुरातत्व विभाग पूरी तरह जिम्मेदार होगा.

संभाजी राजे ने कहा कि भविष्य में रायगढ़ किले से रोपवे हटाकर रायगढ़ विकास प्राधिकरण के जरिए सरकारी रोपवे बनाने का प्रस्ताव है. उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए जरूरी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी. छत्रपति संभाजी राजे ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह जानकारी दी है.

रोपवे कंपनी ने बिना परमिशन के किले पर कब्ज़ा किया

किले में मौजूद मूल स्मारकों के संरक्षण के लिए रायगढ़ विकास प्राधिकरण को पुरातत्व विभाग की हजारों शर्तों का सामना करना पड़ रहा है. पिछले सात सालों से दिल्ली में कोशिश करने के बाद भी महाराजा के राजसदरे और नगरखाने पर छत बनाने की इजाजत नहीं दी गई. लेकिन, दूसरी तरफ, रोपवे कंपनी ने बिना किसी परमिशन के किले पर कब्ज़ा कर लिया है और हज़ारों स्क्वायर फीट में होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़े बना लिए हैं, ऐसा संभाजीराजे ने कहा.