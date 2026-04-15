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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'न खुदा ही मिला, न विसाल-ए-सनम', नीतीश कुमार को लेकर बोले शरद पवार के नेता नसीम सिद्दीकी

'न खुदा ही मिला, न विसाल-ए-सनम', नीतीश कुमार को लेकर बोले शरद पवार के नेता नसीम सिद्दीकी

Maharashtra News: बिहार मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर एनसीपी (एसपी) नेता नसीम सिद्दीकी ने कहा कि नीतीश जैसा व्यक्तित्व आज दिल्ली के अंधेरे में खो जाएगा. भाजपा को जो खेला करना था, उन्होंने कर दिया.

By : आईएएनएस | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 Apr 2026 09:31 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इ्स्तीफे पर एनसीपी (एसपी) नेता नसीम सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया दी है. एनसीपी (एसपी) नेता नसीम सिद्दीकी ने कहा कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व दिल्ली के अंधेरे में खो जाएगा. मुंबई में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बोया था, वही काट रहे हैं. अगर दो साल पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने सही निर्णय लिया होता, तो आज नीतीश कुमार इस देश के उपप्रधानमंत्री बन सकते थे.

नसीम सिद्दीकी ने कहा कि आज नीतीश कुमार की हालत यह हो गई है कि न खुदा ही मिला, न विसाल-ए-सनम, न इधर के रहे, न उधर के. नीतीश जैसा व्यक्तित्व आज दिल्ली के अंधेरे में खो जाएगा. भाजपा को जो खेला करना था, उन्होंने कर दिया. नीतीश ने जो बोया था, वो अब काट रहे हैं. अब नीतीश की सत्ता बिहार से हमेशा के लिए चली गई.

नसीम सिद्दीकी ने अमित शाह पर साधा निशाना

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि शाह की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब बिल्ली दूध पीती है तो आंखें बंद कर लेती है. शाह सरासर झूठ बोल रहे हैं. उन्हें पता है कि चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार उनका एजेंट बनकर बैठा हुआ है. आज चुनाव आयोग पूरी तरह बिक गया है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही सीबीआई को 'तोता' बोल चुकी है. चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रहा है.

'मोदी सरकार वोटर घटाने का किया जा रहा काम'

एनसीपी (एसपी) नेता नसीम सिद्दीकी ने कहा कि पूरी दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है, वहां वोटरों को बढ़ावा दिया जाता है और नए वोटर बनाए जाते हैं. राजीव गांधी ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की थी, ताकि युवा भी शामिल हो सकें, लेकिन यह मोदी सरकार है, जिसने एक-एक करोड़, 60-60 लाख वोट कम किए हैं. जनतंत्र जिनके द्वारा कायम होता है. उन्हें बढ़ाने की जगह घटाने का काम किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यह चुनाव कठपुतली बन गया है, जो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है. उनके विचार वाले मतदाताओं के नाम बरकरार हैं, जबकि विरोध करने वालों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं.

डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नसीम सिद्दीकी ने कहा कि आज का दिन भारत के संविधान और स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है. हम भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें बाबा साहेब अंबेडकर जैसे व्यक्ति मिले, जिन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखकर दिया.

UCC को नसीम सिद्दीकी ने दी चुनौती

यूसीसी (समान नागरिक संहिता) पर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि यह देश अनेक धर्मों और जातियों का है. सभी को धर्म की आजादी दी गई है. भाजपा बार-बार यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है. मेरा चैलेंज है कि मुसलमानों को हटाकर 85 प्रतिशत बहुजन समाज, स्वर्ण और दलित को एक कर लीजिए. अगर वे तैयार हैं, तो मैं मुसलमानों से कहूंगा कि वे यूसीसी को स्वीकार करें.

महिलाओं की सुरक्षा पर नसीम सिद्दीकी ने कहा कि इस देश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं. उन्नाव रेप कांड हो या हरियाणा की मेडल विजेता बेटियों के साथ हुई घटना, रोजाना रेप के मामले हो रहे हैं. निर्भया कांड भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ. नासिक का हालिया मामला तो और भी शर्मनाक है.

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Published at : 15 Apr 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Sharad Pawar MAHARASHTRA NEWS NITISH KUMAR Naseem Siddiqui
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