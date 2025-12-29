Maharashtra: नागपुर में शराबी ने विवाद के बाद कर दी मां-बेटी की हत्या, सिर पर मारे डंडे

Nagpur Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के उमरेड शहर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. गांगापुर नहर इलाके में शनिवार दोपहर शराब के नशे में धुत एक युवक ने मामूली विवाद के बाद अपनी पड़ोस में रहने वाली मां-बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मृतकों और आरोपी की पहचान

मृतकों की पहचान पार्वता शंकर फुकट (65) और उनकी बेटी संगीता वसंता रिठे (40) के रूप में हुई है. दोनों गांगापुर, उमरेड की रहने वाली थीं. वहीं गिरफ्तार आरोपी का नाम नितेश किशन ठाकरे (31) है, जो मृतकों का पड़ोसी बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार आरोपी नितेश ठाकरे शराब का आदी है और नशे की हालत में अक्सर झगड़ा करता था. शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे किसी मामूली बात को लेकर उसका पार्वता फुकट से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी ने गुस्से में आकर पास में पड़ा लकड़ी का डंडा उठा लिया.

लकड़ी के डंडे से किया जानलेवा हमला

शराब के नशे में आरोपी ने पार्वता और उनकी बेटी संगीता के सिर पर जोरदार वार किए. दोनों गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ीं और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई. वारदात दिनदहाड़े होने के कारण आसपास के लोग दहशत में आ गए.

घटना की सूचना मिलते ही उमरेड पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी नितेश ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

