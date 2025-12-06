Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर से दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है, यहां नंदनवन कॉलोनी में किराए पर रहने वाला एक लड़का अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था, जबकि उसकी दोस्त भी वहीं खून से लथपथ हालत में मिली थी, जिसके चलते पुलिस को भी यह समझ नहीं आया कि यह हत्या का मामला है या सुसाइड का.

मृतक कि पहचान 28 साल के बालाजी कल्याण के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, वह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, जबकि उसकी दोस्त बीएएमएस की छात्रा है. दोनों एक-दूसरे के रिश्तेदार थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी.

पूछताछ के दौरान सच्चाई आई सामने

घटना के बाद बालाजी की दोस्त ने पुलिस को बयान दिया कि बालाजी ने देर रात उस पर वार करके जान से मारने की कोशिश की. उसके बाद खुद पर चाकू से वार करके सुसाइड कर लिया. देर रात तक पुलिस बालाजी की दोस्त से गहन पूछताछ कर रही थी. इस बीच बालाजी के शरीर पर पुलिस को गहरे घाव दिखे, जिसके बाद पुलिस को संदेह हुआ कि क्या उसकी हत्या की गई थी. उसके बाद पुलिस ने बालाजी की दोस्त से पूछताछ कि तो उस दौरान सारी सच्चाई सामने आ गई.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस जांच में सामने आया कि 28 साल के बालाजी कल्याण की हत्या की गई थी और उसकी दोस्त ने उसकी हत्या की है. पुलिस ने बालाजी कल्याण की संदिग्ध मौत के मामले में बालाजी की दोस्त, जिसकी पहचान रति देशमुख के रूप में हुई है. उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. हत्या की इस घटना में दोस्त रति देशमुख गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इसलिए पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बालाजी कल्याण पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था. जबकि रति देशमुख पढ़ाई कर रही थी. दोनों नांदेड जिले के निवासी थे. दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने के बाद, दोनों शादी करने की तैयारी कर रहे थे. लेकिन परिवार से विरोध के कारण दोनों में झगड़ा भी होता था.

रति देशमुख ने खुद पर चाकू से वार किया

उसी तनाव से घटना के दिन आधी रात के बाद दोनों में झगड़ा हुआ और इस झगड़े में रति देशमुख ने एक तेज चाकू से बालाजी पर हमला किया. खून से लथपथ बालाजी के गिरने के बाद, घबराई हुई रति देशमुख ने खुद पर भी उसी चाकू से वार किया और खुद को घायल कर लिया और घटना के बाद शोर सुनकर दौड़कर आए लोगों से कहा कि बालाजी ने उस पर हमला किया और खुद सुसाइड कर ली, ऐसा भ्रामक दावा किया, लेकिन बालाजी के शरीर पर गहरे घावों के संदर्भ में, उसकी हत्या कर दी गई होगी, ऐसा प्रारंभिक निष्कर्ष डॉक्टरों ने दिया. बाद में पुलिस ने उस दृष्टिकोण से जांच की और जांच में बालाजी की हत्या का खुलासा हुआ.