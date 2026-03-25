मुंबई से फरार 2 ड्रग्स सप्लायर को लखनऊ STF ने किया गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी

महाराष्ट्र के रिहायशी पब, होटल और पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले दो वांटेड अंतरराज्यीय तस्करों को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम भावेश चौहान उर्फ लालू और शोएब अशरफ पठान उर्फ बटला के है, जो मुंबई से सटे मीरा-भाईंदर वसई-विरार क्षेत्र में दर्ज NDPS एक्ट के मामले में फरार चल रहे थे. एसटीएफ को यह सफलता 23 मार्च 2026 को उस समय मिली, जब महाराष्ट्र पुलिस की सूचना पर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास टेम्पो स्टैंड से दोनों आरोपियों को शाम करीब 6 बजे गिरफ्तार किया गया.

NDPS एक्ट की गंभीर धाराओं में वांटेड थे दोनों आरोपी

जानकारी के मुताबिक, नायगांव पुलिस स्टेशन (मीरा-भाईंदर) में दर्ज केस के तहत दोनों आरोपी NDPS एक्ट की गंभीर धाराओं में वांटेड थे. महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने लखनऊ पहुंचकर एसटीएफ से सहयोग मांगा था, जिसके बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई.

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे पिछले 4-5 सालों से अंतरराज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं. वे अपने साथियों के साथ मिलकर बाजार में उपलब्ध केमिकल्स से ब्राउन शुगर तैयार करते थे और उसे मुंबई के पब, होटल और पार्टियों में सप्लाई करते थे.

ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़े जाने के नेपाल भाग रहे थे आरोपी

आरोपियों ने यह भी बताया कि 5 फरवरी 2026 को वसई-विरार इलाके में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद वे मुंबई से फरार हो गए थे और लखनऊ के रास्ते नेपाल भागने की योजना बना रहे थे. गिरफ्तार आरोपी भावेश चौहान का आपराधिक इतिहास भी लंबा रहा है. उसके खिलाफ वसई-विरार क्षेत्र के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, मारपीट, दंगा और NDPS एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई थाना नायगांव, वसई-विरार (मीरा-भाईंदर) में की जा रही है. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी है.