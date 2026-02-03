महाराष्ट्र: गैंगस्टर अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई, सुरक्षा खर्च बना बड़ा मुद्दा

गैंगस्टर अबू सलेम की पैरोल याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर अबू सलेम को पैरोल चाहिए, तो पुलिस एस्कॉर्ट और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खर्च उन्हें खुद उठाना होगा. दरअसल, सलेम की सुरक्षा के खर्च का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है.

बता दें कि मंगलवार (3 फरवरी) की सुनवाई के बाद अबू सलेम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि सुरक्षा पर आने वाला कुल खर्च करीब 17 लाख रुपये से ज्यादा है. वकील ने दलील दी कि अबू सलेम पिछले 25 वर्षों से जेल में बंद हैं और उनके पास कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है, जिससे वे इतनी बड़ी राशि का भुगतान कर सकें. वकील ने यह भी बताया कि सलेम अधिकतम एक लाख रुपये तक ही जमा कर पाने की स्थिति में हैं.

आजमगढ़ में है पैतृक गांव

गौरतलब है कि हाल ही में अबू सलेम के भाई का निधन हुआ था. इसी आधार पर उन्होंने अंतिम संस्कार और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए पैरोल की मांग की है. अबू सलेम का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के सरायमीर के पास स्थित है.

शर्तों के साथ 4 दिन की पैरोल पर सहमति

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह इलाका संवेदनशील है और अगर सलेम को गांव जाने की अनुमति दी जाती है तो कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. हालांकि, सरकार ने शर्तों के साथ चार दिन की पैरोल देने पर सहमति जताई है, बशर्ते सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खर्च अबू सलेम स्वयं वहन करें.

'अबू सलेम उठाए सुरक्षा का खर्च'

कोर्ट ने कहा कि वह यात्रा समय को छोड़कर चार दिन की पैरोल देने के पक्ष में है और इस दौरान पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इसका खर्च सलेम को ही देना होगा. इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.