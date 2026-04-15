Maharashtra News: उत्सव का माहौल मातम में बदला, पांच युवकों ने मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट
Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आंबेडकर जयंती के दौरान डीजे पर नाचते समय विवाद बढ़ने पर युवक रविकांत टेंभूरकर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे उत्सव का माहौल तनाव में बदल गया.
Chandrapur Murder Case: महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर के गांधी चौक इलाके से एक अत्यंत सनसनीखेज और दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव के दौरान आधी रात को डीजे (DJ) पर नाचने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया और देखते ही देखते अचानक उत्सव का माहौल तनाव में बदल गया.
मृतक की पहचान रविकांत टेंभूरकर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 36 साल है. बताया जा रहा है कि वहां मौजूद लोगों द्वारा घायल रविकांत को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
डीजे में धक्का-मुक्की से शुरू हुआ विवाद
बताया जा रहा है कि यह हादसा डीजे कार्यक्रम के दौरान हुई जब डीजे पर नाचते वक्त कुछ युवकों के बीच आपस में धक्का-मुक्की हो गई. जिसके बाद एक-दूसरे के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते एक छोटी सी विवाद ने हत्या का रूप ले लिया और पांच युवकों ने मिलकर को रविकांत टेंभूरकर चाकू से वार कर रविकांत मौत के घाट उतार दिया.
पांच आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग भी शामिल
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने कारवाई करते हुए इस हादसे में एक नाबालिग आरोपी सहित पांच युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है. जांच के दौरान पता चला कि डीजे पर नाचते समय लगा मामूली धक्का झगड़े का कारण बना और यह मामला खूनखराबे तक पहुंच गई.
फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है और इस्तेमाल की गई हथियार के बारे में भी जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना डीजे रैली शहर के सीमावर्ती इलाके के इंदिरानगर में भीम रत्न बहुउद्देशीय अनुयायी मंडल की थी.
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Source: IOCL