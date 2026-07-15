महाराष्ट्र में 'नकली बीज' ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी, नहीं उगी फसल; कार्रवाई की मांग

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ के कुल 18 जिलों में किसान नकली बीज से परेशान है. ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर सोयाबीन और दूसरी फसल के बीज मंहगे दामों पर खरीदकर सैंकड़ो किसानों ने फसल लगाई. कर्ज लेकर जुताई बुवाई और सिंचाई करवाया. मजदूरों को भी पैसे दिए, लेकिन फसल का बीज लगाने के 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी जब खेत मैं कोई फसल नहीं उगी तो किसानों ने अपना माथा पकड़ लिया.

किसानों के हजारों रुपये जो कर्ज से बैंक या साहूकारों से लिये थे, वो पानी मैं चले गये. अब तक विदर्भ और मराठवाड़ा मैं 5 हजार से ज्यादा किसान अलग अलग पुलिस थाने, तहसील दफ्तर और कृषि कार्यालय पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर चुके है और लगातार शिकायतों का दौर जारी है.

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नकली बीजों ने उजाड़े किसानों के सपने

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसानों पर दोहरी नहीं, बल्कि कई तरफ से संकट टूट पड़ा है. कर्ज लेकर खेतों में बोए गए सोयाबीन के बीज कई जगह अंकुरित ही नहीं हुए. लातूर समेत मराठवाड़ा के पांच जिलों से सैकड़ों किसानों ने शिकायत दर्ज कराई है. कृषि विभाग ने जांच शुरू कर दी है और कई बीज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही है.

मराठवाड़ा के लातूर, धाराशिव, बीड, परभणी और नांदेड़ सहित कई जिलों से किसानों की शिकायतें सामने आई हैं. शुरुआती दौर में लातूर में करीब 120 किसानों ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर 468 तक पहुंच गई. किसानों का कहना है कि बुवाई के कई दिन बाद भी खेतों में बीज अंकुरित नहीं हुए.

किसानों की बढ़ी परेशानी, फिर लेना पड़ेगा कर्ज

मराठवाड़ा देश के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है. यहां अधिकांश किसान खरीफ सीजन में सोयाबीन की खेती करते हैं. इस बार किसानों ने कर्ज लेकर बीज, खाद और मजदूरी पर हजारों रुपये खर्च किए, लेकिन कथित तौर पर खराब या नकली बीजों के कारण पूरी मेहनत पर पानी फिर गया. किसानों का आरोप है कि अब उन्हें दोबारा बुवाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए फिर से बीज, खाद और मजदूरी का खर्च उठाना होगा.

कई बीज कंपनियों को किया गया चिन्हित

उधर, महाराष्ट्र सरकार ने भी इस मामले मैं बीज कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही है. राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा है कि कुछ बीज कंपनियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ पंचनामा कर कार्रवाई की जाएगी. कई पुलिस थानों मैं केस भी दर्ज हो रहे है.

वहीं विभागीय संयुक्त कृषि निदेशक महेश कुमार तीर्थकर के अनुसार, प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है और 4 से 5 बीज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बीजों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

किसानों को सतर्क रहने की जरूरत

वहीं, एकनाथ शिंदे शिवसेना में जुड़े धाराशिव जिले के सांसद ओमराजे निंबालकर ने भी कहा कि ये बीज कंपनियों के खिलाफ जो शिकायत मिल रही है, ये मुद्दा गंभीर है. किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है ये बीज कंपनिया सेल्फ सर्टिफाइड होती है यानी खुद का लेबल लगाकर बीज बेचती है जिसमें पैदावार का प्रतिशत भी ये तय करती है, मैने खुद ऐसी कंपनियों को पत्र लिखकर किसानों को पूरा मुवावजा देने की मांग की है और सरकार से कार्रवाई की मांग की है.

नकली बीज पर सियासत तेज

मराठवाड़ा में कथित नकली बीजों से फसल खराब होने का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है. पूर्व सांसद नवनीत राणा ने प्रभावित किसानों के खेतों में पहुंचीं. उन्होंने खेतों का निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. नवनीत राणा ने कहा कि जिन कंपनियों ने किसानों को कथित रूप से खराब या नकली बीज उपलब्ध कराए, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं. साथ ही ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं.

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