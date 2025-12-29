मुंबई पुलिस ने साल 2025 में नशे के काले कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है. 1 जनवरी से 21 दिसंबर 2025 के बीच पुलिस ने कुल 814 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक का ड्रग्स जब्त कर तस्करों की कमर तोड़ दी है. इस अभियान के दौरान कुल 7,372 मामले दर्ज किए गए और 6,628 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल के डीसीपी नवनाथ ढवले ने एबीपी न्यूज़ से बात किया और बताया की इस साल 31 दिसम्बर की पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल न हो इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाया जा रहा है जो हर एक इनपुट के आधार पर काम करेगी और ड्रग्स का सेवन न हो इसपर ध्यान रखेगी.

6 फैक्ट्रियों में की छापेमारी

पुलिस की इस मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल तस्करी के साथ-साथ ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर भी सीधा प्रहार किया गया है. पुलिस ने नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाली 6 फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर वहां से करीब 597 करोड़ रुपये का माल जब्त किया है.

इन कोडवर्ड्स का करते थे इस्तेमाल

ड्रग्स की दुनिया में पकड़े जाने से बचने के लिए तस्कर अब अजीबोगरीब कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. तस्करों के बीच हेरोइन को अब 'पोटला' कहा जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा मांग में रहने वाली MD (Mephedrone) को 'चाची', 'माधुरी', 'पिल्स' और 'बकरा' जैसे नामों से बुलाया जाता है.

पुलिस ने इन कोड वर्ड्स को डिकोड करते हुए इस साल 275 किलोग्राम से अधिक MD जब्त की है. साथ ही, नशे के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए पुलिस ने 136 करोड़ रुपये मूल्य का पुराना स्टॉक (2,560 किलो ड्रग्स और 40,221 कोडीन बोतलें) पूरी तरह नष्ट कर दिया है.

दो बड़े गैंग पर लगाया मकोका

कानूनी कार्रवाई के मोर्चे पर भी मुंबई पुलिस ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. संगठित अपराध करने वाले दो बड़े ड्रग गिरोहों के खिलाफ संशोधित मकोका (MCOC) कानून के तहत कार्रवाई की गई है, जो महाराष्ट्र में इस तरह की पहली ऐतिहासिक कार्रवाई मानी जा रही है. इसके अलावा, दो शातिर अपराधियों को PIT NDPS कानून के तहत एक साल के लिए जेल में निरुद्ध किया गया है.

पुलिस की जांच का दायरा केवल देश तक सीमित नहीं रहा, विदेशों में बैठकर भारत में ड्रग फैक्ट्री चलाने वाले चार बड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करों सलीम सुहैल शेख, ताहिर डोला, मुस्तफा मोहम्मद कुबावाला और सलमान शेख उर्फ शेरा (बाटलावाला) को प्रत्यर्पित (Extradite) कर मुंबई लाया गया और गिरफ्तार किया गया.

इस साल की कुल जब्ती में 10.949 किलो कोकीन (84.40 करोड़), 1340 किलो गांजा (44.69 करोड़) और 3.712 किलो हेरोइन (11.51 करोड़) शामिल है. इसके अलावा नशे के आदि हो चुके लोगों के खिलाफ भी मुहिम जारी रही, जिसके तहत Consumption के 6,276 मामलों में 5,242 लोगों को गिरफ्तार किया गया. मुंबई पुलिस की इन चौतरफा कार्रवाइयों ने न केवल स्थानीय स्तर पर सप्लाई रोकी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठे मास्टरमाइंड्स को भी बेनकाब कर दिया है.