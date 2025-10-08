मुंबई एयरपोर्ट पर DRI और कस्टम की बड़ी कार्रवाई, करीब 55 करोड़ के नशे की खेप पकड़ी

मुंबई एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. डीआरआई, मुंबई जोनल यूनिट ने एक बड़ी मादक पदार्थ तस्करी को नाकाम करते हुए करीब 21.78 करोड़ रुपये की 2.178 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, यह कोकीन एक पुरुष यात्री से बरामद की गई, जो फ्रीटाउन से मुंबई पहुंचा था. इसके अलावा कस्टम ने तीन अलग अलग मामलों में 34 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) पकड़ी.

खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने यात्री को उसके आगमन पर रोका और उसके सामान की गहन जांच की. जांच के दौरान उसके बैग में खजूर के पैकेट मिले. इन खजूरों के अंदर बीजों की जगह काले रंग के छोटे पेलेट्स छिपाए गए थे, जिनके अंदर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ मिला. एनडीपीएस फील्ड किट से परीक्षण करने पर यह पदार्थ कोकीन पाया गया.

2 आरोपी गिरफ्तार

तेजी से की गई आगे की कार्रवाई में अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही मादक पदार्थों के संभावित प्राप्तकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया. जब्त किए गए मादक पदार्थों को मादक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 के तहत जब्त किया गया है, और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

फिलहाल इस मामले की जांच जारी है ताकि इस तस्करी नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पर्दाफाश किया जा सके. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) देश को नशा मुक्त भारत बनाने के अपने संकल्प पर अडिग है. यह संस्था लगातार मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, अंतरराष्ट्रीय गिरोहों को ध्वस्त करने और राष्ट्र के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य की रक्षा करने के लिए तत्पर है

कस्टम ने 34 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी

इसके अलावा मुंबई कस्टम्स जोन-III के अधिकारियों ने 6 और 7 अक्टूबर 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर तीन अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 34.207 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 34.207 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

पहले मामले में, विशेष खुफिया सूचना के आधार पर फुकेट से उड़ान क्यूपी 619 से पहुंचे एक यात्री के पास से जांच के दौरान 6.377 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया. प्रतिबंधित मादक पदार्थ यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग में छिपाकर लाया गया था. आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

17.862 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद

दूसरे मामले में, बैंकॉक से उड़ान 6E 1060 से पहुंचे एक यात्री के बैग की जांच में 17.862 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत 17.862 करोड़ रुपये आंकी गई है. आरोपी यात्री को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. तीसरे मामले में, फुकेट से उड़ान 6E 1090 से आए तीन यात्रियों को रोका गया, जिनके पास से कुल 9.968 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ. तीनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

मुंबई कस्टम्स ज़ोन-III के अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एजेंसी की सतत निगरानी और सख्त पहरेदारी का नतीजा है.