महाराष्ट्र के उर्दू स्कूल में पाकिस्तानी देशभक्ति गाने पर डांस, BJP नेता ने पुलिस में की शिकायत

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित एक स्कूल में पाकिस्तानी देशभक्ति गीत पर कार्यक्रम किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, इस मामले की शिकायत यवतमाल पुलिस से की गई है. भारतीय जनता पार्टी एक नेता ने इस पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है, पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.



दरअसल, यवतमाल जिले के उमरखेड स्थित अब्दुल गफूर शाह नगर परिषद उर्दू स्कूल क्रमांक 2 में आयोजित स्नेहसंमेलन के दौरान पाकिस्तानी देशभक्ति गीत पर गायन और नृत्य किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद हड़कंप मच गया है. इस मामले में भाजपा नेता गोपाल कलाने ने उमरखेड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

पाकिस्तानी देशभक्ति गीत पर नृत्य

इस संबंध में बताया गया है कि स्नेहसंमेलन के दौरान “ये मर्द, ये मुजाहिद, तेरी अल्गार क्या है” गीत गाया गया और उसी पर नृत्य प्रस्तुत किया गया. यह गीत पाकिस्तान का सैन्य प्रेरणास्रोत देशभक्ति गीत माना जाता है, जो देशभक्ति की भावना को उभारने वाला बताया जाता है.

बीजेपी नेता ने मामले को बताया देश विरोधी कृत्य

गोपाल कलाने ने अपनी शिकायत में कहा है कि स्कूल के कार्यक्रम में इस तरह के पाकिस्तानी गीत पर गायन और नृत्य किया जाना अनेक नागरिकों की भावनाओं को आहत करने वाला तथा देशविरोधी कृत्य है. शिकायत के अनुसार यह स्नेहसंमेलन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था.

स्थानीय स्तर पर घटना का विरोध शुरू

इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध की लहर उठी है और सोशल मीडिया पर भी मामले को लेकर तीखी चर्चा हो रही है. उमरखेड पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई संभव है. फिलहाल इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

बीजेपी नेता ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता और बीजेपी गोपाल कलाने ने बताया कि, उमरखेड नगरपरिषद के उर्दू स्कूल में 26 जनवरी निमित्त आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तानी गीत बजाया गया. इस गाने को पाकिस्तान में राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है. इतना ही नही भारत पाकिस्तान के 1965 की लड़ाई में इस गीत को स्मृति गीत के रूप में पाकिस्तान में मान्यता मिली.



उन्होंने कहा कि, इसलिए ये गीत बजाकर कोमल मन के बच्चों के मन में देश विरोधी भावना पैदा की गई. उन्होंने इस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.