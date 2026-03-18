महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि पूरे राज्य में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है. BJP विधायक प्रवीण दटके द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाए गए इस मुद्दे के जवाब में CM ने कहा कि नशीले पदार्थों का नेटवर्क केवल राज्य तक सीमित नहीं बल्कि अन्य राज्यों और विदेशों तक फैला हुआ है.

नाबालिगों का हो रहा है इस्तेमाल

CM फडणवीस ने बताया कि इन अवैध गतिविधियों में कई बार नाबालिग बच्चों का उपयोग किया जा रहा है. इसी को देखते हुए अपराधी घोषित करने की उम्र सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इन अपराधों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है.

लापरवाह या संलिप्त पुलिसकर्मी होंगे सीधे बर्खास्त

CM ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही, उदासीनता या ऐसे अपराधों में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा. पुलिस, स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा.

विदेशी नागरिकों पर कड़ी नजर

राज्य में नशे के कारोबार में विदेशी नागरिकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए सरकार अधिक सतर्क हो गई है. राज्य में आने और रहने वाले विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. उनके पासपोर्ट और वीजा की वैधता की नियमित जांच होगी और उनकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी के लिए एक अलग डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है.

होटल, लॉज, बार और पब पर कड़ी कार्रवाई

बड़े शहरों में होटलों, लॉज, किराये के मकानों और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित जांच और छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं. नशीले पदार्थों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बार और पब के खिलाफ भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. नियमों और समय का बार-बार उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि सीधे लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी. इसके साथ ही ऐसे स्थानों पर CCTV निगरानी, रिकॉर्ड की जांच और अचानक निरीक्षण बढ़ाए जाएंगे.