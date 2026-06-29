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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: समुद्री मत्स्य प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा, इस वजह से लिया गया फैसला

Maharashtra News: समुद्री मत्स्य प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा, इस वजह से लिया गया फैसला

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने वर्षाकालीन समुद्री मत्स्य रोक पर एक बार फिर फैसला सुनाया है. अब तक मत्स्य प्रतिबंध 1 जून से 31 जुलाई तक लागू था. लेकिन सरकार ने इसकी अवधि 15 अगस्त तक बढ़ा दी है.

Written By : वैभव परब |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 29 Jun 2026 07:23 PM (IST)
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मानसून के आगमन में हो रही देरी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है.सरकार ने राज्य के समुद्री जलक्षेत्र में यांत्रिक एवं यंत्रचालित नौकाओं पर लागू वर्षाकालीन मछली प्रतिबंध की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह फैसला सरकार ने समुद्री मछलियों की रक्षा के लिए लिया है. इस से जुड़ी  शासनादेश की जानकारी सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में निवेदन के माध्यम से दी गई.

निर्णय का उद्देश्य मछली संसाधनों की सुरक्षा   

महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य समुद्री मछली संसाधनों का रख रखाव और बढ़ोतरी करना, मछलियों को प्रजनन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए मछली बढ़ोतरी को सुरक्षित रखना है. 

इसके साथ ही मानसून के शुरुआती दौर में समुद्र में बनने वाली विपरीत परिस्थितियों, तेज हवाओं, चक्रवात, बेमौसम बारिश और खराब मौसम के कारण मछुआरों के जीवन एवं संपत्ति को होने वाले संभावित नुकसान को रोकना भी इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य है.

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नई अवधि 1 जून से 15 अगस्त तक बढ़ी 

बता दें अब तक केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार पश्चिमी तट पर 1 जून से 31 जुलाई (दोनों दिन सहित) तक राज्य के समुद्री जलक्षेत्र में यांत्रिक एवं यंत्रचालित मत्स्य नौकाओं के संचालन पर वर्षाकालीन प्रतिबंध लागू था. हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रतिबंध की अवधि बढ़ाकर 1 जून से 15 अगस्त तक कर दी गई है.

सरकार ने मछली के संसाधनों को लेकर साफ किया है कि वर्षाकालीन रोक के दौरान समुद्री जैव अलग अलग संरक्षण और मछली संसाधनों के रिसाइकल को बढ़ावा देने के लिए यांत्रिक एवं यंत्रचालित नौकाओं से समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक प्रभावी रहेगी.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 29 Jun 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Maharasthra News MAHARASTHRA GOVERMENT FISHING BAN MAHARASTHRA MARINE
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