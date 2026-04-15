अब आदित्य ठाकरे के हाथ में होगी शिवसेना UBT की कमान? पार्टी की तरफ से जल्द होगा ऐलान

महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गुट में संगठनात्मक स्तर पर एक बड़ी हलचल होने जा रही है. ठाकरे गुट के विधायक और युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे को जल्द ही पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, उन्हें शिवसेना के कार्याध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि 19 जून को पार्टी के स्थापना दिवस पर आदित्य ठाकरे को यह पद दिया जा सकता है. इससे पार्टी में उनका महत्व और अधिकार काफी बढ़ जाएंगे.

आदित्य ठाकरे को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

साल 2003 में जिस तरह उद्धव ठाकरे को शिवसेना में कार्याध्यक्ष बनाया गया था, उसी तरह अब आदित्य ठाकरे को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है. इसके लिए पार्टी की कार्यकारिणी बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है.

पिछले कुछ वर्षों से आदित्य ठाकरे संगठनात्मक फैसलों से लेकर चुनाव तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं. इसलिए कई बड़े पार्टी नेताओं का मानना है कि अब आदित्य को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. उनके नेतृत्व में शिवसेना में नई ऊर्जा और नई टीम तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है.

शिवसेना की सौंपी जा सकती है कमान

अगर आदित्य ठाकरे कार्याध्यक्ष बनते हैं तो यह उनके राजनीतिक करियर का अगला बड़ा कदम होगा. इससे पार्टी में उनका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा. साथ ही यह भी माना जा रहा है कि यह फैसला धीरे-धीरे पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे से आदित्य ठाकरे की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकता है.

इस मुद्दे पर संजय राउत ने कहा कि जैसे उद्धव ठाकरे समय के साथ कार्याध्यक्ष बने थे, वैसे ही अगर आदित्य ठाकरे का नाम सामने आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब नेतृत्व युवा पीढ़ी को देना जरूरी है और भविष्य की राजनीति युवाओं के हाथ में होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुंबई महानगरपालिका चुनाव में आदित्य ठाकरे और उनकी टीम ने अच्छा काम किया है.

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