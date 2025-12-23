Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बार्शी तालुका के उक्कड़गांव के एक कॉलेज में एक चौंकाने वाली और गुस्सा दिलाने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को चार स्टूडेंट्स ने उसके कमरे में घुसकर बुरी तरह पीटा. इस घटना से इलाके में हंगामा मच गया है और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. हमले में घायल हुए स्टूडेंट का नाम प्रसिक बंसोडे है और उसका अभी धाराशिव के एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

स्टंप से हमला, तीन घंटे तक टॉर्चर करने का आरोप

पीड़ित स्टूडेंट प्रसिक बंसोडे की दी गई जानकारी के मुताबिक, चार स्टूडेंट्स जबरदस्ती कमरे में घुसे और स्टंप से उस पर हमला किया. पीड़ित स्टूडेंट ने यह गंभीर आरोप लगाया है, "मेरे साथ तीन घंटे तक मारपीट की गई."

काम करने से मना करने पर मारपीट

पीड़ित लड़के ने आरोप लगाया है कि कमरे की सफाई और झाड़ू लगाने का काम करने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई. इस घटना ने और भी गंभीर मोड़ ले लिया है और पीड़ित स्टूडेंट ने दावा किया है कि कॉलेज में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. इतना ही नहीं, उसने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि “कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन दोषी स्टूडेंट्स का साथ दे रहा है.” इस मामले की वजह से स्टूडेंट्स की सुरक्षा का मुद्दा सामने आया है, और पेरेंट्स भी गुस्सा दिखा रहे हैं. इस बीच, इस घटना के बाद मांग की जा रही है कि संबंधित स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, साथ ही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका की भी जांच हो.

