Maharashtra News: छुट्टी के बाद मातम! स्कूल गेट गिरने से 11 साल की मासूम छात्रा की मौत

Gondia Accident News: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. यहां स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के लोहे का गेट गिरने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है. यह हादसा गोंदिया के तिरोड़ा के लोधीटोला में नगर परिषद द्वारा संचालित पीएम रानी अवंतीबाई प्राथमिक स्कूल में हुई है.

मृत छात्रा की पहचान निराली चाफले के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 11 साल थी. निराली चाफले पांचवी क्लास में पढ़ती थी. बताया जा रहा है कि निराली की मां भी उसी स्कूल में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं. इस हादसे के बाद स्कूल और पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है.

छुट्टी के बाद हुआ दर्दनाक हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार यानी कल 11 अप्रैल दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद हुई. जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, सभी छात्र अपने-अपने घर जाने के लिए बाहर निकले रहे थे. उसी वक्त अचानक स्कूल का मुख्य प्रवेश द्वार का बड़ा लोहे का गेट गिर गया.

गेट सीधे निराली के बदन के ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन और वहां मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए तिरोड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां प्राथमिकता उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने के कारण आगे के इलाज के लिए गोंदिया रेफर कीया गया.

इलाज के दौरान रास्ते में मौत

ज्यादा चोट लगने की वजह से निराली की हालत इतनी गंभीर थी कि गोंदिया ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. इस अचानक हादसे ने परिवार वालों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है. परिजनों ने इस मामले की जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है.