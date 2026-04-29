महाराष्ट्र में जानलेवा पड़ रही गर्मी, हीटस्ट्रोक के 39 मामले दर्ज, 109 मौतें की गईं रिपोर्ट

महाराष्ट्र में इन दिनों पारा आसमान पर है और आसमान से आग बरस रही है. जैसे-जैसे राज्य में गर्मियों की गर्मी की तीव्रता बढ़ रही है, हीटस्ट्रोक का खतरा एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है. 1 मार्च, 2026 और 20 अप्रैल के बीच, पूरे राज्य में कुल 39 हीटस्ट्रोक के मामले दर्ज किए गए, साथ ही 109 मौतें भी रिपोर्ट की गईं.

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी 'IHIP-HRI' रिपोर्ट के अनुसार, कुल 334,468 मरीज़ों ने (मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और इमरजेंसी विभागों में) चिकित्सा उपचार लिया है. हीटस्ट्रोक के सबसे ज्यादा मामले अकोला (11), नंदुरबार (6) और रत्नागिरी (5) जिलों में रिपोर्ट किए गए.

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बीएमसी क्षेत्र में नहीं दर्ज हुआ हीटस्ट्रोक का नया मामला

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकार क्षेत्र (मुंबई नगरपालिका क्षेत्र) के भीतर, हालाँकि हीटस्ट्रोक का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन स्थिति स्पष्ट रूप से गंभीर है, जैसा कि 108 मौतों की रिपोर्टिंग से पता चलता है. इसके अलावा, सोलापुर में एक संदिग्ध मौत दर्ज की गई है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक, राज्य में कुल मरीज 334,468 है, हीटस्ट्रोक के मामले 39, संदिग्ध मौतें 1, अन्य मौतें (CVD/अज्ञात) 108, कुल मौतें 109 हुई हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों को दिए निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों को हाई-अलर्ट चेतावनी जारी की है. हीटस्ट्रोक के मरीज़ों के लिए समर्पित बेड, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS), ठंडा पीने का पानी और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने की नागरिकों से अपील

राज्य में भीषण गर्मी केे कहर के बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई. स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें. खूब सारा पानी और ORS पिएं. ढीले-ढाले, हल्के रंग के कपड़े पहनें. अपने सिर को टोपी या कपड़े से ढकें. यदि लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से चिकित्सकीय सलाह लें.

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