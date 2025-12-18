Navi Mumbai Crime News: महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां छह लाख की रिश्वत लेते हुए सिडको के अधिकारी को रंगेहाथ पकड़े जाने की घटना हुई है. भूखंड की मोजनी के बाद मोजनी की रिपोर्ट देने के लिए छह लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार की गई थी. इस मामले में सिडको के भूमिलेख उप-अधीक्षक दिलीप बागुले सहित दो लोगों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने रंगेहाथ पकड़ा है.

आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं से 9 लाख रुपये की मांग की

इस बीच, मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं से 9 लाख रुपये की मांग की थी. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की इस कार्रवाई से सिडको के हलकों में खलबली मच गई है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. नैना क्षेत्र में स्थित एक भूखंड की मोजनी के लिए शिकायतकर्ताओं ने सिडको में आवेदन किया था.

6 लाख की रिश्वत लेते हुए अधिकारी को रंगेहाथ पकड़ा

उसके बाद उप-अधीक्षक दिलीप बागुले और उनके सहयोगी कलीमुद्दीन शेख ने मोजनी की रिपोर्ट देने में देरी की थी. इस रिपोर्ट के लिए उन्होंने शिकायतकर्ताओं से नौ लाख रुपये की मांग की थी, लेकिन काफी देर की बातचीत के बाद यह सौदा छह लाख रुपये में तय हुआ था. इसके बाद छह लाख की रिश्वत लेते हुए सिडको के अधिकारी को रंगेहाथ पकड़ा गया है.

इस घटना से सिडको के कार्यालय में बुरी तरह हंडकंप मच गया है. यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और साथ इसकी आगे की जांच की जा रही है.

