बेमौसम बारिश बनी काल! नाशिक में प्याज फसल के नुकसान के बाद किसान ने फांसी लगाकर दी जान

Nashik Farmer Suicide Case: महाराष्ट्र के नाशिक जिले के सटाणा तालुका के राहुड गांव से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां कर्ज और खेती में लगातार नुकसान से परेशान एक किसान ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली. मृतक किसान की पहचान गुलाब केशव निकम के रूप में हुई है, जिनकी उम्र कसरीब 59 साल है. इस घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, गुलाब निकम केवल तीन एकड़ जमीन पर खेती कर अपने पूरे परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. अच्छी पैदावार और कमाई की उम्मीद में उन्होंने कर्ज लिया था, लेकिन बदलते मौसम और लगातार हो रहे नुकसान ने उनकी परेशानियां बढ़ा दीं.

बारिश और कम दाम ने बढ़ाई मुश्किलें

बताया जा रहा है कि बेमौसम बारिश से हाथ में आई उनकी प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचा. दूसरी ओर बाजार में प्याज के दाम भी बेहद कम मिल रहे थे, जिससे खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था.

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एक तरफ बैंक का बढ़ता कर्ज और दूसरी तरफ फसल का नुकसान, इन दोनों वजहों से किसान मानसिक तनाव में था. आखिरकार आर्थिक संकट से टूटकर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया और फांसी लगाकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी गई.

प्याज किसानों में बढ़ रहा आक्रोश

नाशिक जिला देशभर में प्याज उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां के किसान इन दिनों भारी संकट से गुजर रहे हैं. किसानों का कहना है कि प्याज को उचित दाम नहीं मिल रहा, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है.

इसके अलावा डीजल की कमी के कारण जुताई, बुवाई और सिंचाई जैसे काम भी प्रभावित हो रहे हैं. किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्याज को कम से कम 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और 1500 रुपये की सब्सिडी दी जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके.

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