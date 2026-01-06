Maharashtra: पिता को थी शराब की लत, बेटे ने सोते वक्त उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला हत्या का राज

Maharashtra Murder News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव तालुका के जातेगांव शिवार में एक बहुत ही चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां एक बेटे ने अपने असली पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. शराब की लत को लेकर हुए पारिवारिक झगड़े में हुई इस पिता की हत्या की घटना से पूरे तालुका में हड़कंप मच गया है.

कमरे में खून से लथपथ मिली लाश

इस बारे में पुलिस ने जो जानकारी दी है. उसके मुताबिक सोमवार (05) सुबह करीब 7:30 बजे भरत गायकवाड़ ने अपने रिश्तेदारों को बताया कि 58 साल के विट्ठल तुकाराम गायकवाड़ की लाश बगीचे के एक कमरे में खून से लथपथ पड़ी है. इसके बाद जब रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो विट्ठल गायकवाड़ के सिर, चेहरे और होठों पर गंभीर चोटें देखी गईं. बिस्तर पर भी काफी खून गिरा हुआ था.

बेटे ने जुर्म किया कबूल

पुलिस को इसकी जानकारी देने के बाद नंदगांव थाने के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पंचनामा किया और इलाके के लोगों से पूछताछ शुरू की. इस समय मृतक का बेटा श्रीकृष्ण गायकवाड़ मौके पर मौजूद था. पुलिस को उस पर शक हुआ. जब पुलिस ने उसे भरोसे में लेकर पूछताछ की तो बेटे श्रीकृष्ण ने जमा हुए लोगों के सामने जुर्म कबूल कर लिया.

पिता उसे मार डालेगा, बेटे के मन में डर

उसने बताया कि उसके पिता विट्ठल गायकवाड़ को शराब की लत थी. नशे में वह हमेशा गाली-गलौज और मारपीट करता था. उसने यह भी आरोप लगाया कि शनिवार (03 तारीख) को उसके पिता ने खेत में बिजली के तार से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. उसने यह बड़ा फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसे डर था कि इस बहस की वजह से उसके पिता उसे मार डालेंगे. रविवार (04 तारीख) रात 10:30 बजे विट्ठल गायकवाड़ खाना खाने के बाद बाग में बने कमरे में सोने चला गया. रात करीब 11.30 बजे श्रीकृष्ण बिना किसी को बताए घर से निकलकर बाग में चला गया.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया

जब उसने पक्का कर लिया कि उसके पिता सो गए हैं तो उसने कमरे में लोहे के पाइप से उनके सिर, चेहरे और होंठों पर वार करके उन्हें वहीं मार डाला. इस मामले में मृतक के चचेरे भाई जगन्नाथ नामदेव गायकवाड़ ने नंदगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने उसके बेटे श्रीकृष्ण गायकवाड़ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपी श्रीकृष्ण गायकवाड़ को हिरासत में ले लिया गया है और नंदगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है.