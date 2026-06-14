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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: नासिक में अनोखा संयोग या गहरा प्यार? पति के बाद पत्नी की भी हुई मौत

Maharashtra News: नासिक में अनोखा संयोग या गहरा प्यार? पति के बाद पत्नी की भी हुई मौत

Nashik Emotional News: महाराष्ट्र के नासिक में पति अर्जुन देवरे की मौत का सदमा पत्नी सुनंदा देवरे सहन नहीं कर पाईं और दो घंटे बाद उनकी भी मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक फैल गया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 14 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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Maharashtra Husband Wife Death: पति-पत्नी के रिश्ते को जीवनभर का साथ माना जाता है. सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ निभाने वाले इस रिश्ते की ऐसी ही भावुक तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनमाड में देखने को मिली. यहां पति की मौत का सदमा पत्नी सहन नहीं कर पाईं और महज दो घंटे के अंदर उनकी भी मौत हो गई. इस घटना के बाद एक ही घर से पति-पत्नी की अंतिम यात्रा निकलने से पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

मनमाड शहर के शांतीनगर इलाके में रहने वाले सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी अर्जुन देवरे को हृदय रोग की समस्या होने के कारण नासिक के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. उनकी पत्नी सुनंदा देवरे परिवार के साथ अस्पताल में रहकर लगातार उनकी देखभाल कर रही थीं. हालांकि, अर्जुन देवरे की तबीयत में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ था.

पति की मौत की खबर सुनते ही बिगड़ी पत्नी की हालत

कुछ जरूरी सामान लेने के लिए सुनंदा देवरे एक दिन पहले मनमाड स्थित अपने घर वापस आई थीं. गुरुवार को वह दोबारा नासिक जाने की तैयारी कर रही थीं, तभी परिवार को अर्जुन देवरे के निधन होने की खबर मिली.

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इसके बाद परिजनों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी और पार्थिव शरीर को मनमाड लाने के लिए रिश्तेदार रवाना हो गए. परिवार की योजना थी कि शाम करीब पांच बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी. लेकिन इसी बीच घर में एक और दुखद घटना हो गई. पति की मौत की खबर सुनने के बाद 68 साल की सुनंदा देवरे की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें दिल का दौरा पड़ा और तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

अस्पताल में इलाज के दौरान पति की मौत के करीब दो घंटे बाद ही सुनंदा देवरे ने भी दम तोड़ दिया. पति का पार्थिव शरीर घर पहुंचने से पहले ही पत्नी की मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद देवरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मजबूरी में परिवार को एक ही दिन पति-पत्नी दोनों की अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी. 

बताया गया कि अर्जुन और सुनंदा देवरे की दो बेटियां और एक बेटा था. हालांकि, करीब दो साल पहले उनके युवा बेटे की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. लगातार हुए इन हादसों ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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Published at : 14 Jun 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS Husband Wife Death
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