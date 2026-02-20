हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: जाम में फंसी महिला को रास्ते में शुरू हुआ लेबर पेन, रिक्शे में हुई बच्चे की डिलीवरी

Maharashtra: जाम में फंसी महिला को रास्ते में शुरू हुआ लेबर पेन, रिक्शे में हुई बच्चे की डिलीवरी

Maharashtra News: नासिक के मनमाड में इंदौर-पुणे नेशनल हाईवे पर रिक्शा में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया. सौभाग्य से मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. दोनों का उप-जिला अस्पताल मनमाड में इलाज किया गया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनमाड शहर से गुजरने वाले इंदौर-पुणे नेशनल हाईवे पर आज मानवता का जीवंत अनुभव देने वाली घटना घटी. भारी ट्रैफिक जाम के बीच एक गन्ना काटने वाली गर्भवती महिला ने रिक्शा में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. सौभाग्य से मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. 

दरअसल, सोलापुर जिले से गन्ना काटने का काम खत्म कर यह परिवार मनमाड होते हुए नंदुरबार जिले के केलीपनी गांव लौट रहा था. इसी दौरान यातायात जाम में फंसी गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. अस्पताल दूर था और सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें थीं.परिवार की आंखों में डर और बेबसी थी.

सड़क पर ही गूंजी नवजात की पहली किलकारी

इस दौरान अमजद अत्तर नामक रिक्शा चालक ने एक पल की भी देरी किए बिना मदद का हाथ बढ़ाया. सामाजिक कार्यकर्ता रितेश पगारे ने मोटरसाइकिल से रास्ता साफ करते हुए रिक्शा को उप-जिला अस्पताल में आगे जाने में मदद की, लेकिन नियति ने एक अलग ही पल तय किया था. सड़क पर रिक्शा में ही उस महिला ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया.

दोनों का अस्पताल में इलाज जारी

सड़क के किनारे अफरा-तफरी में उस नवजात शिशु की पहली रोने की आवाज आई और उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली. यह पल वास्तव में मानवता का था. सौभाग्य से मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. दोनों का उप-जिला अस्पताल मनमाड में इलाज किया गया. इस बीच यातायात जाम की समस्या गंभीर होने के बावजूद आज उस जाम से मानवता की खुशबू आई और कुछ हाथ आगे आए, इसलिए एक जीवन सुरक्षित रूप से पैदा हुआ.

यह भी पढ़ें -

Maharashtra: BJP के बड़े नेता को बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, सिग्नल ऐप के जरिए मांगे 2 करोड़ रुपए

भिवंडी महानगरपालिका में बदले सियासी समीकरण, बीजेपी मेयर प्रत्याशी ने थामा कांग्रेस का हाथ

Published at : 20 Feb 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
15 साल की लड़की को किडनैप कर ले गए जंगल, 5 दिन तक किया रेप, सामने आया 'लव जिहाद' का एंगल
15 साल की लड़की को किडनैप कर ले गए जंगल, 5 दिन तक किया रेप, सामने आया 'लव जिहाद' का एंगल
महाराष्ट्र
Maharashtra: जाम में फंसी महिला को रास्ते में शुरू हुआ लेबर पेन, रिक्शे में हुई बच्चे की डिलीवरी
Maharashtra: जाम में फंसी महिला को रास्ते में शुरू हुआ लेबर पेन, रिक्शे में हुई बच्चे की डिलीवरी
महाराष्ट्र
Maharashtra: विधवा मां के दोस्त ने 15 साल की बच्ची के साथ किया रेप, स्कूल छोड़ने के बहाने कार में बिठाया
Maharashtra: विधवा मां के दोस्त ने 15 साल की बच्ची के साथ किया रेप, स्कूल छोड़ने के बहाने कार में बिठाया
महाराष्ट्र
मुंबई में बाइक सवार को कार ने मारी जोरदार टक्कर, तमाशबीन बनी रही भीड़, 'फरिश्ता' बनकर आए DCP
मुंबई में बाइक सवार को कार ने मारी जोरदार टक्कर, तमाशबीन बनी रही भीड़, 'फरिश्ता' बनकर आए DCP
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम योगी के सामने फेंकी सियासी गुगली! इस मांग पर फंस जाएगी BJP?
यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम योगी के सामने फेंकी सियासी गुगली! इस मांग पर फंस जाएगी BJP?
इंडिया
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
ट्रेंडिंग
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
हेल्थ
Cancer Types in India: भारत में तेजी से पांव पसार रहे हैं ये 5 कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें कैसे खराब लाइफस्टाइल बढ़ा रही है खतरा
भारत में तेजी से पांव पसार रहे हैं ये 5 कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें कैसे खराब लाइफस्टाइल बढ़ा रही है खतरा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget