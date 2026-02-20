Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनमाड शहर से गुजरने वाले इंदौर-पुणे नेशनल हाईवे पर आज मानवता का जीवंत अनुभव देने वाली घटना घटी. भारी ट्रैफिक जाम के बीच एक गन्ना काटने वाली गर्भवती महिला ने रिक्शा में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. सौभाग्य से मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं.

दरअसल, सोलापुर जिले से गन्ना काटने का काम खत्म कर यह परिवार मनमाड होते हुए नंदुरबार जिले के केलीपनी गांव लौट रहा था. इसी दौरान यातायात जाम में फंसी गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. अस्पताल दूर था और सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें थीं.परिवार की आंखों में डर और बेबसी थी.

सड़क पर ही गूंजी नवजात की पहली किलकारी

इस दौरान अमजद अत्तर नामक रिक्शा चालक ने एक पल की भी देरी किए बिना मदद का हाथ बढ़ाया. सामाजिक कार्यकर्ता रितेश पगारे ने मोटरसाइकिल से रास्ता साफ करते हुए रिक्शा को उप-जिला अस्पताल में आगे जाने में मदद की, लेकिन नियति ने एक अलग ही पल तय किया था. सड़क पर रिक्शा में ही उस महिला ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया.

दोनों का अस्पताल में इलाज जारी

सड़क के किनारे अफरा-तफरी में उस नवजात शिशु की पहली रोने की आवाज आई और उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली. यह पल वास्तव में मानवता का था. सौभाग्य से मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. दोनों का उप-जिला अस्पताल मनमाड में इलाज किया गया. इस बीच यातायात जाम की समस्या गंभीर होने के बावजूद आज उस जाम से मानवता की खुशबू आई और कुछ हाथ आगे आए, इसलिए एक जीवन सुरक्षित रूप से पैदा हुआ.

यह भी पढ़ें -

Maharashtra: BJP के बड़े नेता को बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, सिग्नल ऐप के जरिए मांगे 2 करोड़ रुपए

भिवंडी महानगरपालिका में बदले सियासी समीकरण, बीजेपी मेयर प्रत्याशी ने थामा कांग्रेस का हाथ