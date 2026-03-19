Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी इलाके में एक अत्यंत चौंकाने वाली और मन को दुखी करने वाली घटना सामने आई है. परिवार में मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक बेटे ने अपने जन्मदाता पिता पर चाकू से जानलेवा हमला किया और डेढ़ महीने के इलाज के बाद पिता की मृत्यु हो गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

पेठ रोड स्थित नवनाथनगर, रोकड़े चाल इलाके में 65 साल के सखाराम पंडित भावसार अपने परिवार के साथ रह रहे थे. 5 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2.30 बजे उनके 35 साल के बेटे अश्विन भावसार से पारिवारिक कारणों को लेकर जोरदार विवाद हुआ. शुरू में हुई मौखिक बहस कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. गुस्से में अश्विन ने पास में रखा चाकू उठाया और पिता सखाराम के पेट के बाएं तरफ वार किया. यह हमला अत्यंत गंभीर था.

इलाज के दौरान पिता ने तोड़ा दम

हमले के बाद गंभीर रूप से घायल सखाराम भावसार को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों द्वारा इलाज चल रहा था और पिछले डेढ़ महीने से वह मौत से जूझ रहे थे. लेकिन आखिरकार इलाज के दौरान उनकी जान चली गई. पिता की मृत्यु के बाद, इस मामले को अब आधिकारिक तौर पर हत्या का रूप दिया गया है.

पुलिस की कार्रवाई जारी

घटना की जानकारी मिलते ही पंचवटी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आरोपी अश्विन भावसार को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. जांच पुलिस उपायुक्त मोनिका राउत और सहायक आयुक्त शेखर देशमुख के मार्गदर्शन में वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटिल, सहायक निरीक्षक सतीश शिरसाठ, शरद पाटिल, उपनिरीक्षक पंकज सोनवणे और हवलदार केशव भोये कर रहे हैं. इस बीच पारिवारिक विवाद से इतनी हिंसक घटना होने से समाज में चिंता का माहौल बन गया है. रिश्तों में तनाव और गुस्से का अनियंत्रित रूप कितना भयानक परिणाम दे सकता है, यह इसका एक और उदाहरण है.