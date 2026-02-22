Pune News: चाबी के छल्ले से खुला लड़की के मर्डर का रहस्य, शक के चलते बॉयफ्रेंड ने घोंपा था चाकू

Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के वाडीवरहे इलाके में जंगल में मिली लड़की की हत्या की गुत्थी पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा ली है. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी. आरोपी और मृतक लड़की दोनों ही बुलढाणा जिले के रहने वाले हैं.

शुक्रवार को वाडीवरहे पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सरुल शिवार के जंगल में एक लड़की की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. लड़की की गर्दन में चाकू धंसा हुआ था और शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. मौके पर कोई ठोस सुराग नहीं मिलने के बावजूद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की.

एक चाबी के छल्ले से खुली हत्या की गुत्थी

पुलिस को शव के पास एक चाबी का गुच्छा मिला, जिस पर “कल्चर” नाम लिखा हुआ था. इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने राज्य में लापता लड़कियों की जानकारी खंगाली. जांच में पता चला कि बुलढाणा जिले की संस्कृति सतीश काले लापता है. उसके पिता से संपर्क करने के बाद शव की पहचान हुई.

पुलिस को संस्कृति के करीबी अथर्व देशमुख पर शक हुआ. जांच में सामने आया कि वह सिन्नर, कोपरगांव और नासिक शहर के अलग-अलग इलाकों में घूम रहा था. इसके बाद नासिक पुलिस की मदद से अथर्व और उसके एक साथी को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान अथर्व ने हत्या की बात कबूल कर ली.

पुलिस पूछताछ में अथर्व ने बताया कि उसका और संस्कृति का प्रेम संबंध था. लेकिन जब उसने संस्कृति को किसी दूसरे युवक से बात करते देखा तो वह गुस्से में आ गया. कॉलेज की छुट्टियों के दौरान वह बुलढाणा से नासिक आया था और संस्कृति को कार में घुमाने के बहाने साथ ले गया. रास्ते में दोनों के बीच बहस हुई और इसी दौरान उसने चाकू से वार कर संस्कृति की हत्या कर दी.

शव को ठिकाने लगाने की कोशिश

हत्या के बाद आरोपी घबरा गया और शव को ठिकाने लगाने के इरादे से नासिक भाग आया. उसने पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले जंगल में शव फेंक दिया ताकि पहचान न हो सके. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर भगवान माथुरे और उनकी टीम ने जांच शुरू की. तकनीकी और जमीनी सुरागों के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्या की गुत्थी सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.