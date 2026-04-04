Maharashtra: 'आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा', पत्नी की इंस्टाग्राम चैट देखकर भड़का पति, बीच सड़क पीटा और फिर...
Maharashtra News: नासिक के राजीव गांधी भवन परिसर में एक व्यक्ति ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसे बेरहमी से पीटा और फॉर्च्यूनर कार से कुचलने की कोशिश की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक शहर के मध्यवर्ती भाग में स्थित महानगर पालिका के राजीव गांधी भवन परिसर में दिल दहला देने वाली घटना घटी. चरित्र पर संदेह के कारण एक कुख्यात गुंडे ने अपनी 22 साल की पत्नी को बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा, उस पर सीधे 'फॉर्च्यूनर' कार चढ़ाकर उसे जान से मारने की कोशिश की. इस भयावह घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता 22 साल की रोजमीन मुस्तफा शेख गुरुवार दोपहर साढ़े तीन बजे पति समीर नासिर पठान (नि. वडाला गांव) के साथ आधार कार्ड पर नाम ठीक कराने के लिए महानगर पालिका के राजीव गांधी भवन के कार्यालय आई थी. काम के दौरान समीर ने रोजमीन का मोबाइल छीन लिया. मोबाइल में 'इंस्टाग्राम' पर चैट देखने के बाद समीर का गुस्सा भड़क गया.
चलती गाड़ी से पत्नी ने लगाई छलांग
पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए समीर ने उसे गाली दी और पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद उसने जबरदस्ती उसे अपनी फॉर्च्यूनर कार (नंबर MH 16/7072) में बिठा लिया. चलती गाड़ी में भी उसने मारपीट जारी रखी. "आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा," ऐसी धमकी देते हुए समीर सीट के नीचे से कुछ हथियार निकालने लगा. इससे भयभीत रोजमीन ने जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगा दी और सड़क पर भागने लगी.
फॉर्च्यूनर से कुचलने की कोशिश, सौभाग्य से बची
भागती हुई पत्नी का पीछा करते हुए समीर ने भीड़ की परवाह किए बिना "अब तुम्हें गाड़ी के नीचे ही मारता हूं," चिल्लाते हुए उस पर तेजी से कार चढ़ा दी. सौभाग्य से गाड़ी के जोरदार झटके से रोजमीन एक तरफ फेंकी गई, जिससे उसकी जान बच गई. हालांकि, इस टक्कर में वह गंभीर रूप से घायल हो गई. यह दृश्य देखकर आसपास के नागरिक दौड़ पड़े, जिससे संदिग्ध समीर पठान वहां से गाड़ी सहित फरार हो गया.
सरकारवाडा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज
इस घटना के बाद घायल पत्नी ने सरकारवाडा पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत पर पुलिस ने संदिग्ध समीर पठान के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. समीर पठान एक कुख्यात अपराधी है और पुलिस अब उसकी गहन तलाश कर रही है. दिनदहाड़े नासिक में हुई इस घटना से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ है.
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Source: IOCL