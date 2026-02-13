ज़ूम कॉल से जालसाजी तक, नासिक में 'ज्योतिषी' ने शेयर बाजार के नाम पर लालच देकर ठगे 72 लाख रुपए

Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक में शेयर ट्रेडिंग के बहाने निवेशकों को ठगने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शरणपुर रोड इलाके में 'अंजनिय ज्योतिष केंद्र' चलाने वाले सचिन देशमुख पर 72 लाख रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप है. साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है और जांच जारी है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, सचिन देशमुख ने खुद को अनुभवी ज्योतिषी और शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताया. निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने शुरुआत में ऑनलाइन मीटिंग, ज़ूम कॉल और कार्यालय में व्यक्तिगत मुलाकातें कीं. शेयर बाजार में सही समय पर निवेश करने से बड़ा मुनाफा निश्चित रूप से मिलता है, यह कहते हुए उन्होंने निवेशकों को आकर्षित किया.

शुरुआती निवेश पर मामूली रिटर्न दिया

विश्वास को और मजबूत करने के लिए उन्होंने शुरुआती निवेश पर मामूली रिटर्न दिया. इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा और उन्होंने धीरे-धीरे बड़ी रकम का निवेश करना शुरू कर दिया. हालांकि, कुछ समय बाद रिटर्न देना अचानक बंद कर दिया गया. शिकायत में कहा गया है कि पैसे वापस मांगने पर टालमटोल, विभिन्न कारण और झूठे वादे किए गए.

72 लाख रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी

बता दें कि जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है. संबंधित निवेशकों ने साइबर पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. प्रारंभिक जांच में कुल 72 लाख रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी का पता चला है. साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी ने निवेशकों से ली गई राशि को कहां और कैसे भेजा, क्या अन्य पीड़ित हैं? इसकी जांच चल रही है.

इस मामले से नासिक में हड़कंप मच गया

साइबर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या किसी भी निवेश के संबंध में भारी रिटर्न का लालच देने वालों से सावधान रहें. आधिकारिक पंजीकरण, परमिट और लेनदेन की पुष्टि किए बिना निवेश न करें. इस मामले से नासिक में हड़कंप मच गया है और जांच से और चौंकाने वाली बातें सामने आने की संभावना है.