हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: लड़के से बात करते रिश्तेदार ने देखा, डर की वजह से घर नहीं लौटी तीन नाबालिग लड़कियां

Maharashtra: लड़के से बात करते रिश्तेदार ने देखा, डर की वजह से घर नहीं लौटी तीन नाबालिग लड़कियां

Nashik News: नासिक के सिन्नर फाटा में तीन स्कूली छात्राओं के लापता होने की अफवाह से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस की तत्पर कार्रवाई से तीनों लड़कियां आधी रात को सुरक्षित मिलीं.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 13 Feb 2026 05:11 PM (IST)
Nashik News: महाराष्ट्र के नासिक के सिन्नर फाटा के चेहडी पंपिंग परिसर में मंगलवार रात अपहरण की अफवाह से खलबली मच गई. बाद में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट हुआ कि यह केवल अफवाह थी और तीनों स्कूली छात्राएं सुरक्षित मिलीं. 

जानकारी के मुताबिक, चेहडी पंपिंग परिसर में मजदूरी करने वाले परिवार की दसवीं क्लास की छात्रा अपनी दोस्त और बहन के साथ पढ़ाई से जुड़ा ज़ेरॉक्स निकालने पास की दुकान पर गई थी. इसी दौरान वहां उसकी क्लास का एक लड़का उससे बात करने लगा, जिसे लड़की के एक रिश्तेदार ने देख लिया. यह सोचकर कि यह बात घर पर बता दी जाएगी और उन्हें डांट पड़ेगी तीनों लड़कियां डर गईं और घर लौटने के बजाय इलाके में ही छिपने का फैसला कर लिया.

माता-पिता ने लड़कियों की तलाश शुरू की

इस बीच काफी देर बीत जाने के बाद भी लड़कियां घर नहीं लौटीं तो माता-पिता ने उनकी तलाश शुरू कर दी. रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से पूछताछ करने के बाद भी लड़कियों का पता नहीं चलने पर आखिरकार नासिक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. एक ही समय में तीन स्कूली छात्राओं के लापता होने से अपहरण का संदेह और गहरा गया और इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

चौराहे पर तीनों लड़कियां छिपी हुई मिली

शिकायत मिलने पर हवलदार सानप ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया. इलाके में सभी संभावित स्थानों की जांच शुरू कर दी गई. आखिरकार आधी रात के आसपास इलाके के ही एक चौराहे पर तीनों लड़कियां छिपी हुई अवस्था में पाई गईं. पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद पूरी घटना का खुलासा किया.

इसके बाद पुलिस ने लड़कियों और उनके माता-पिता की काउंसलिंग की. गलतफहमी, डर और संवाद की कमी से यह घटना होने की बात सामने आई. इसके बाद तीनों लड़कियों को सुरक्षित रूप से परिजनों के हवाले कर दिया गया. इस घटना के बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली और अपहरण की अफवाह का अंत हुआ.

Published at : 13 Feb 2026 05:11 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
